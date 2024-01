Het Oogziekenhuis heeft nieuwe interim-voorzitter rvb

Berthe de Jong is vanaf 1 februari benoemd als interim-voorzitter raad van bestuur van het Oogziekenhuis Rotterdam. De Jong neemt de functie over van vertrekkend voorzitter Yvonne Koppelman.

Koppelman vertrekt vanwege haar nieuwe functie als lid rvb van het Amsterdam UMC. Het Oogziekenhuis Rotterdam is inmiddels gestart met de werving van een definitieve opvolging van Koppelman als voorzitter raad van bestuur.

Berthe de Jong

De Jong werkte eerder als MT-lid in het Maasstad Ziekenhuis, was lid van de raad van bestuur in de Sint Maartenskliniek en was als interim-bestuurder verbonden aan onder andere ZorgBrug, Laverhof en Almata/AZG.

Naast een strategische blik, richt De Jong zich op vernieuwing met als doel een positieve en toegevoegde waarde te leveren voor de patiënt. De Jong: “Ik kijk uit naar deze tijdelijke functie waarin ik kan bijdragen aan de beste oogzorg voor iedereen.”

Piet Batenburg, voorzitter raad van toezicht denkt met De Jong een ervaren interim-bestuurder in huis te halen. De Jong neemt de rol van Koppelman de komende zes maanden over.