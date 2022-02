RHG moet twee keer per maand over defusie rapporteren aan inspectie

De ziekenhuiscombinatie van Reinier de Graaf ziekenhuis, LangeLand Ziekenhuis en het HagaZiekenhuis moet minimaal twee keer per maand een schriftelijk verslag indienen over de gevolgen van het defusieproces voor de zorg. De organisatie moet ook minimaal één keer per maand met de IGJ mondeling overleggen over de stand van zaken. Ook moet RHG tussentijds extra updates geven aan de inspectie als daartoe aanleiding is, zo heeft de IGJ al rond de jaarwisseling laten weten aan de raad van bestuur.

Sindsdien zijn er verslagen gestuurd en gesprekken geweest. De inspectie heeft volgens de woordvoerder ook veelvuldig contact met de directievoorzitters van de afzonderlijke ziekenhuizen.

Gesprekken met alle gremia

Vier maanden geleden stuurde de inspectie al een brief naar de raad van bestuur met het advies de langdurige gesprekken om de fusie te ontbinden niet ten koste te laten gaan van de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Daarna zijn er ook gesprekken geweest “met alle gremia bij RHG”, zegt een woordvoerder. Dat zijn onder meer de cliëntenraden, ondernemingsraden, medische stafbesturen en verpleegkundige adviesraden.

De IGJ heeft deze stakeholders gevraagd om aan de bel te trekken als ze signalen krijgen dat het de verkeerde kant opgaat. “Mochten onze zorgen over de kwaliteit en veiligheid van de zorg zo groot worden dat wij een maatregel noodzakelijk vinden, zoals een verscherpt toezicht, dan zullen wij niet nalaten om dat op te leggen,” zegt de woordvoerder.

Scherper letten op RHG

Mogelijk is ook het onverwachte vertrek van directeur Carla van de Wiel van het HagaZiekenhuis, dat enkele weken geleden werd aangekondigd, reden geweest om scherper te letten op RHG. Een maand daarvoor ging bestuursvoorzitter Jeroen van Roon al weg bij RHG om Partner Healthcare te worden bij adviesbureau Boer & Croon. Vanuit die functie is hij interim-bestuurder geworden bij RHG. Van Roon houdt zich sindsdien exclusief bezig met de defusie.

Inspectiebezoeken

De IGJ heeft de afgelopen maanden geen extra inspectiebezoeken gebracht aan de RHG-ziekenhuizen. Tijdens de reguliere bezoeken zijn “natuurlijk wel de actuele ontwikkelingen meegenomen”, aldus de woordvoerder. Zij wijst erop dat een inspectiebezoek niet het enige middel is om een situatie te beoordelen: “Het gaat erom dat het bestuur laat zien dat ze nog in control zijn en goed zicht houdt op de kwaliteit en veiligheid. Hoe ze dat doen, kunnen ze op schrift aantonen en wij kunnen dat in gesprekken verifiëren.”