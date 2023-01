Ina Kuper genomineerd voor Vrouw in de Media Award

Ina Kuper, bestuurder van Isala Klinieken Zwolle is genomineerd voor de Vrouw in de Media Award Overijssel 2022.

Samen met 9 anderen vrouwen is Kuper door een regionale jury voorgedragen voor deze prijs omdat zij regelmatig of op indrukwekkende wijze in de media verscheen in 2022.

Kuper is lid van de raad van bestuur van Isala. Daarnaast is ze lid van de raad van bestuur van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Moeilijke kwesties gaat ze niet uit de weg. Zoals de zaak van gynaecoloog Wildschut en de cardiologen in het Isala ziekenhuis. Dit jaar staat Kuper op plek 69 in de Skipr99.

Vrouwelijke experts zichtbaar in de media

Initiatiefnemers Janneke van Heugten van expertdatabase Vaker in de Media en Marga Miltenburg van sprekersbureau ZijSpreekt zetten zich in voor het vergroten van de zichtbaarheid van vrouwelijke deskundigen in de media. De organisatoren willen met deze award vrouwelijke experts en rolmodellen aanmoedigen om zichtbaar te zijn in de media. Nog altijd zijn vrouwen ondervertegenwoordigd op de radio, televisie in kranten en in digitaal nieuws.

Stemmen kan tot en met 14 januari via de website vrouwindemedia.nl. De winnares doet vervolgens mee aan de landelijke Vrouw in de Media Award 2022.