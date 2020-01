Rechter geeft Limburgse jeugdhulp gelijk over te lage tarieven

Jeugdhulpaanbieders Mondriaan, Koraal, Zuyderland GGZ, Lionarons GGZ, Care4Kidz en Mutsaersstichting in Limburg hebben gelijk gekregen van de rechter in een rechtszaak om te lage tarieven.

Niet toegestaan

De rechter oordeelde dat de regio Zuid-Limburg voor de jeugdhulp in 2020 een niet-toegestane inkoopsystematiek heeft geïntroduceerd. Ook heeft de regio Zuid-Limburg niet aannemelijk kunnen maken dat er een goede verhouding bestaat tussen de prijs die de regio biedt voor jeugdhulp en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit daarvan.

De regio heeft volgens de voorzieningsrechter daarnaast onzorgvuldig gehandeld en de jeugdhulpaanbieders ‘overvallen’ met de nieuwe systematiek.

Niet geoorloofd

De jeugdhulpaanbieders zijn verheugd met de uitspraak van de voorzieningenrechter. De uitspraak maakt duidelijk dat de manier waarop de regio Zuid-Limburg voor 2020 de jeugdhulp wilde inkopen, niet geoorloofd is.

Aanpassen

De regio Zuid-Limburg is nu aan zet om haar inkoopprocedures overeenkomstig de uitspraak aan te passen, aldus de instellingen. Uiteraard blijven de jeugdhulpaanbieders in de tussentijd “constructief” in gesprek met de regio Zuid-Limburg, zodat de zorgverlening aan minderjarigen, jeugdigen en hun gezinnen gewaarborgd blijft.