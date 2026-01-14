Jeugdzorg Nederland beraadt zich na ultimatum vakbonden

​Jeugdzorg Nederland heeft teleurgesteld gereageerd op het besluit van de vakbonden FNV Zorg en Welzijn, CNV en FBZ om het eindbod voor de nieuwe jeugdzorg-cao af te wijzen.

Het voorstel werd op 5 december vorig jaar door de werkgeversorganisatie neergelegd met als doel het jaar 2026 te starten met een nieuwe overeenkomst. Afgelopen maandag lieten de bonden echter weten niet akkoord te gaan met het pakket.

Lonstijging

​Het afgewezen eindbod bevatte onder meer een algemene loonstijging van 6,3 procent. Volgens Jeugdzorg Nederland-onderhandelaar Jeroen Regtuijt staken de werkgevers hiermee financieel hun nek uit, gezien deze stijging boven de verwachte inflatie zou liggen.

Naast de loonontwikkeling omvatte het voorstel een verhoging van het opleidingsbudget met 20 procent en nieuwe regelingen om ervaren medewerkers langer voor de sector te behouden. Voor overige dossiers, zoals werkdruk, hadden de werkgevers voorgesteld om op korte termijn verder te praten over mogelijke maatregelen.

Ontoereikende tarieven

Jeugdzorg Nederland merkt op dat veel jeugdzorgorganisaties kampen met ontoereikende tarieven en een compensatiesysteem dat de stijgende kosten niet volledig dekt. De werkgeversorganisatie verwijst hierbij naar de ‘Stand van de Jeugdzorg 2025’ van de Jeugdautoriteit, waarin zorgen worden geuit over de continuïteit van de zorg.

De vakbonden dreigen nu met acties als er voor maandag 19 januari niet wordt gereageerd. Jeugdzorg Nederland zegt zich te beraden op nieuwe stappen.