Jeugdzorg voert Sint Maarten-actie voor betere cao

Interessant voor u

Nieuws Ict zorgprestatiemodel ggz niet gereed De nieuwe bekostiging in de ggz, het zorgprestatiemodel, is nog niet af. Het bekostigingssysteem treedt desalniettemin per 1 januari in werking. Dat meldde demissionair staatssecretaris Blokhuis dinsdagavond aan de Tweede Kamer. Lees verder

Partnernieuws Partner “Vergoeding voor fysiek consult hoger dan voor digitaal consult, dat moeten we niet willen” Medtronic is een van de grootste bedrijven ter wereld die medische technologie ontwikkelt. Bijna 11.000 van de 90.000 werknemers zijn ingenieurs en onderzoekers. Die doen hun werk in 31 labs en onderzoeksinstituten over de hele wereld. In totaal besteedt Medtronic zo’n 2,3 miljard dollar per jaar aan R&D. Zorg op afstand houdt patiënt juist betrokken […] Lees verder

Nieuws Annemieke Rijke benoemd als directeur NVCG Annemieke Rijke (1966) is per 1 november aangetreden als directeur van Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG). Rijke heeft bijna dertig jaar ervaring in het realiseren van groeistrategieën bij onder meer Albert Heijn, Etos, Ici Paris, Kruidvat, Google en Gall & Gall. Lees verder

Nieuws Bravis-medewerkers moeten meer oog hebben voor mantelzorgers Een ziekenhuisopname is een ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen voor de patiënt, maar ook voor hun naasten die vaak mantelzorger zijn. Om overbelasting van mantelzorgers beter te signaleren, krijgen medewerkers van Bravis Ziekenhuis ondersteuning van welzijnsorganisaties WijZijn Traverse Groep, die onder andere mantelzorgondersteuning doet. Lees verder