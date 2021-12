Kabinet Beieren wil verdubbeling salaris IC-verpleegkundigen

Een week geleden mislukten in Nederland de onderhandelingen over een nieuwe cao voor ziekenhuizen. De NVZ zou slechts 1,75 procent meer loon willen geven in de komende anderhalf jaar.

Probleem voorkomen

Holetscheck: “We willen IC-personeel voor hun grote inzet belonen en tegelijkertijd prikkels creëren om in de verpleging te blijven werken. Hiermee hopen we de zorgsector op de lange termijn aantrekkelijk te maken. Daarvoor is wel een maatschappelijke financiële inspanning nodig. Vooral de langdurige zorg zal de komende jaren voor grote uitdagingen komen te staan door de demografische ontwikkelingen.”

Beieren, op een na de grootste deelstaat van Duitsland, heeft nauwelijks een tekort aan IC-verpleegkundigen. Holetschek onderstreept echter dat er “nu” moet worden gehandeld om dat probleem in de nabije toekomst te voorkomen: “Onze verpleegkundigen worden elke dag uitgedaagd in de coronapandemie – en dat al maanden. Je zit op de limiet als werknemer. We moeten daarom snel maatregelen initiëren die snel effect hebben.”

Holetschek: “Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat als we de lonen in de verpleging niet op korte termijn verbeteren de personeelssituatie blijft verslechteren.” De minister dringt er bij de andere Duitse deelstaten op aan om soortgelijke verzoeken neer te leggen bij de bondsregering in Berlijn.

400 ziekenhuizen

Beieren is met ruim dertien miljoen inwoners vergelijkbaar met Nederland. Hoeveel IC-verpleegkundigen er in de Beierse ziekenhuizen werken, kan een woordvoerder van het kabinet niet zeggen. Wel is het aantal IC-bedden in Duitsland 3,5 keer zo groot als in Nederland. De deelstaat heeft rond 400 (vaak kleine) ziekenhuizen, waarvan zes umc’s. Beieren telt 73.000 ziekenhuisbedden, naar verhouding 2,5 keer zoveel als de ongeveer 38.000 bedden in Nederland.

Söder heeft zijn verzoek neergelegd bij de Duitse bondsregering in Berlijn. Die moet deze inkomensverhoging minimaal een jaar bekostigen. Dat kan door loonsverhoging, maar met name door een enorme zorgbonus en kwijtschelding van de inkomstenbelasting voor IC-verpleegkundigen. Die maatregel geldt overigens ook voor verpleegkundigen op klinische afdelingen die het in de coronacrisis net zo zwaar hebben als IC-medewerkers.