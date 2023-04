Kabinet zet 40 miljoen opzij om afbouw complexe ghz te voorkomen

Foto: jd-photodesign / stock.adobe.com

“De compensatie voor geleverde VG7-zorg in de gehandicaptenzorg leidt ertoe dat in toenemende mate aanbieders terughoudend zijn met het leveren van deze zorg”, schrijft het kabinet in de voorjaarsnota. “Het kostprijsonderzoek van de NZa leidt niet eerder dan in 2025 tot herijkte tarieven. Om in 2023 en 2024 de compensatie voor geleverde VG7-zorg te kunnen verhogen, wordt de contracteerruimte in de Wlz met 40 miljoen euro verhoogd. Hierdoor hebben zorgkantoren de ruimte om, door middel van maatwerkafspraken een lager kortingspercentage af te spreken met aanbieders, waardoor de vergoeding voor de geleverde gehandicaptenzorg hoger wordt.”

Waardering

VGN zegt in een reactie het fijn te vinden dat er erkenning is voor het vraagstuk. “We waarderen het dat de minister dit voor elkaar heeft gekregen”, zegt een woordvoerder. “Maar het is niet helemaal het bedrag dat we nodig hebben. We blijven ons sterk maken in overleg met de zorgkantoren dat er meer nodig is. Verder hopen we ook echt dat het geld snel beschikbaar komt zonder administratieve lasten. Anders kun je nog niet de juiste tijd en aandacht inzetten voor deze doelgroep.”

Wachtlijst

Eind vorige maand bleek al dat het steeds lastiger wordt om een plek te vinden voor cliënten die complexe zorg nodig hebben. Ruim 130 cliënten stonden maart op de wachtlijst, terwijl dat er vorig jaar iets meer dan 100 waren. 46 mensen hebben acuut een plek nodig, 7 wachten al meer dan een halfjaar.

Stijgende kosten

De tarieven voor cliënten met een VG7-profiel zijn al langer onvoldoende, maar konden met de inkomsten op andere activiteiten worden aangevuld. Maar met inflatie en stijgende personeelskosten lukt dat steeds minder goed. Gehandicaptenzorgorganisaties staan daarom onder druk om de zorg voor deze groep op peil te houden. Ernst Klunder van ’s Heeren Loo waarschuwde onlangs dat het niet meer lang zou duren voordat de grootste zorgaanbieder binnen de gehandicaptenzorg cliënten zou moeten terugverwijzen naar het zorgkantoor.

Uit de voorjaarsnota blijkt verder dat er minder wordt uitgegeven aan de zorg dan verwacht. Bij de Miljoenennota voor 2023 ging het kabinet uit van 89,4 miljard euro aan zorguitgaven, maar naar verwachting wordt dat afgerond 89 miljard euro.