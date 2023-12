LUMC: raad van toezicht staat volledig achter bestuur

De raad van toezicht van LUMC benadrukt dat zij volledig achter de raad van bestuur van het LUMC staat nadat het Leidsch Dagblad berichtte over een anonieme brief waarin wordt gesproken over een angstcultuur bij het universitair medisch centrum.

“De raad van bestuur van het LUMC vindt elk signaal over de cultuur en werkomgeving binnen onze organisatie zeer relevant en gaat het gesprek met de organisatie hierover graag aan. Het LUMC gaat echter inhoudelijk niet in op anonieme berichtgeving”, schrijft het ziekenhuis.

Onvrede

Volgens de anonieme brief zou er sprake zijn van een breed gedragen onvrede binnen de organisatie. De brief zou ook ondertekend zijn door een groep afdelingshoofden en directeuren, alleen wel anoniem. In de brief worden verder ‘ernstige zorgen’ geuit over Biesma’s ‘driftkikker’ gedrag, waarbij grensoverschrijdend gedrag en vertrek van gewaardeerde collega’s worden genoemd.