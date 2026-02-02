Maasstad gaat spraakgestuurde AI-ondersteuning op grote schaal inzetten

Ziekenhuis Maasstad zet vol in op spraakgestuurde AI-ondersteuning van zorgprofessionals. De organisatie is ervan overtuigd dat de zorg daardoor menselijker en toekomstbestendiger wordt.

Het ziekenhuis werkt samen met Juvoly, de Nederlandse start-up die onlangs is overgenomen door het Zweedse Tandem Health. Het systeem stelt zorgverleners in staat om via spraak informatie vast te leggen in het elektronisch patiëntendossier (epd). Tijdens proefperiode gebruikten 91 zorgverleners in verschillende specialismen de technologie bij zo’n 5.600 consulten.

Ervaringen

De ervaringen van zowel professionals als patiënten zijn dermate positief dat Maasstad verder wil uitbreiden. Patiënten ervaarden dat ze meer aandacht kregen tijdens het consult, artsen gaven aan dat de technologie hun werk verlicht en bijdraagt aan persoonlijkere gesprekken.

Familiegesprekken en slechtnieuwsgesprekken

Maasstad gaat de technologie nu inzetten voor familiegesprekken en slechtnieuwsgesprekken. “In deze situaties spelen emoties, vragen en onzekerheden vaak een grote rol”, schrijft het ziekenhuis in een toelichting. “Zorgvuldige en volledige vastlegging is dan essentieel, zodat informatie goed wordt begrepen en belangrijke details niet verloren gaan of later kunnen worden teruggelezen, terwijl de kwaliteit en consistentie van de vastlegging in het epd en het patiëntenportaal behouden blijft.”

Naar eigen zeggen is het Maasstad het eerste ziekenhuis dat spraakgestuurde ondersteuning op grote schaal inzet. “Spraakgestuurde AI is geen doel op zich”, zegt bestuurder Sander Dekker, maar een hulpmiddel om het gesprek tussen arts en patiënt te versterken. Dat is waar goede zorg begint.”