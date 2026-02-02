Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Tech
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Maasstad gaat spraakgestuurde AI-ondersteuning op grote schaal inzetten

,

Ziekenhuis Maasstad zet vol in op spraakgestuurde AI-ondersteuning van zorgprofessionals. De organisatie is ervan overtuigd dat de zorg daardoor menselijker en toekomstbestendiger wordt.

Het ziekenhuis werkt samen met Juvoly, de Nederlandse start-up die onlangs is overgenomen door het Zweedse Tandem Health. Het systeem stelt zorgverleners in staat om via spraak informatie vast te leggen in het elektronisch patiëntendossier (epd). Tijdens proefperiode gebruikten 91 zorgverleners in verschillende specialismen de technologie bij zo’n 5.600 consulten.

Ervaringen

De ervaringen van zowel professionals als patiënten zijn dermate positief dat Maasstad verder wil uitbreiden. Patiënten ervaarden dat ze meer aandacht kregen tijdens het consult, artsen gaven aan dat de technologie hun werk verlicht en bijdraagt aan persoonlijkere gesprekken.

Familiegesprekken en slechtnieuwsgesprekken

Maasstad gaat de technologie nu inzetten voor familiegesprekken en slechtnieuwsgesprekken. “In deze situaties spelen emoties, vragen en onzekerheden vaak een grote rol”, schrijft het ziekenhuis in een toelichting. “Zorgvuldige en volledige vastlegging is dan essentieel, zodat informatie goed wordt begrepen en belangrijke details niet verloren gaan of later kunnen worden teruggelezen, terwijl de kwaliteit en consistentie van de vastlegging in het epd en het patiëntenportaal behouden blijft.”

Naar eigen zeggen is het Maasstad het eerste ziekenhuis dat spraakgestuurde ondersteuning op grote schaal inzet. “Spraakgestuurde AI is geen doel op zich”, zegt bestuurder Sander Dekker, maar een hulpmiddel om het gesprek tussen arts en patiënt te versterken. Dat is waar goede zorg begint.”

Reageer op dit artikel
Meer over:Technologie

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

2 feb 2026 Maasstad gaat spraakgestuurde AI-ondersteuning op grote schaal inzetten
2 feb 2026 Rabobank steekt 80 miljoen euro in zorg en helpt Prinses Máxima Centrum aan nieuwbouw
30 jan 2026 MUMC+ heeft 'grootste operatierobotcentrum' na aankoop nieuwe robots
30 jan 2026 Promotie: Digitale huisartsenzorg leidt tot meer werkdruk
29 jan 2026 Umc's waarschuwen voor nepadvertenties met deepfakes

Interessant voor u

Webinar Data-uitwisseling in de zorg
· 0 jaar geleden
Meer tijd voor directe zorg? Ontdek deze helpende technologieën.
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Wieke Paulusma, kandidaat-Kamerlid D66
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harmen Krul, kandidaat-Kamerlid CDA
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harry Bevers, kandidaat-Kamerlid VVD
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Sarah Dobbe, kandidaat-Kamerlid SP
· 0 jaar geleden

Reader Interactions

Reacties