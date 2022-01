MCL behaalt opnieuw gouden certificaat milieuthermometer

Uit de jaarlijkse audit die namens het Keurmerkinstituut afgelopen december is uitgevoerd, blijkt dat het MCL ruim aan alle vereiste criteria voldoet. Het is de negende keer op rij dat het MCL dit certificaat ontvangt. Het MCL is het enige noordelijke ziekenhuis dat dit keurmerk mag voeren.

Druk op zorg

Auditor Feri Duller van het Keurmerkinstituut verwijst ook naar de uitdagingen die tijdens de coronapandemie ontstonden. “De druk op de zorg is hoog en in dat kader is het zeer positief dat MCL ook de zorg voor het milieu in hectische tijden weet te bewaken.”

Hergebruik

Eén van de aspecten waarop is beoordeeld is (her-)gebruik van materialen. Het MCL maakt meer en meer de keuze van disposable naar reusable medische hulpmiddelen. Daar zijn verschillende afdelingen bij betrokken, waaronder medisch specialisten, de afdeling inkoop en de centrale sterilisatieafdeling. Bij de overwegingen wordt gelet op patiëntveiligheid, functionaliteit, total cost of ownership en duurzaamheid. Hiermee breekt het MCL met de trend van de inzet van meer disposables.

Volwaardig onderdeel

“Duurzaamheid is een volwaardig onderdeel van ons ondernemingsbeleid”, zegt Omayra Nooitgedagt, beleidsadviseur duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) binnen het MCL. “We staan voor een duurzame toekomstbestendig gezondheidszorg, waarbij we uitmuntende kwaliteit van zorg leveren, het milieu zo min mogelijk belasten, betaalbare zorg mogelijk maken en behouden én een bijdrage leveren aan de maatschappij.”