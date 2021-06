Personeel VVT kan na 45 dienstjaren stoppen met werken

Vakbonden en werkgevers van verpleeghuizen, verzorgingshuizen en binnen de thuiszorg hebben een overeenkomst bereikt over verlenging van de cao. Een van de afspraken is dat medewerkers na 45 dienstjaren vervroegd met pensioen kunnen.

De regeling geldt voor mensen die minimaal 20 jaar een zwaar beroep hebben gehad en 45 jaar in de sector zorg en welzijn hebben gewerkt. Om de tijd tot de AOW-leeftijd te overbruggen betalen werkgevers een maandelijks uitkering.

Verlof sparen

Verder zijn er afspraken gemaakt over een spaarverlofregeling. Werknemers kunnen maximaal honderd weken, afhankelijk van hun dienstverband, opsparen. Dit kunnen ze vervolgens gebruiken om in alle fasen van hun loonbaan niet of minder te werken. Het doel is de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te verhogen.

Zwaar werk

“Veel medewerkers in deze sector verrichten zwaar werk. Het gaat om fysieke belasting, zoals tillen, sjouwen en wassen, het draaien van onregelmatige diensten, maar ook mentale belasting”, aldus Bert de Haas, bestuurder bij FNV Zorg & Welzijn. “Vooral de coronapandemie heeft er bij veel medewerkers mentaal ingehaakt. Het is heel goed dat er nu een regeling is die het mogelijk maakt om eerder te stoppen dan op de AOW-leeftijd.”

Landelijke regeling

Voor FNV dient de regeling, die tot en met 31 december 2025 loopt, als voorbeeld voor andere sectoren waar zwaar werk wordt verricht. Vanaf 2026 is het de bedoeling dat er een landelijke regeling komt die het mogelijk maakt dat mensen na 45 dienstjaren met AOW kunnen gaan.

Gesprekken

De afgelopen periode vonden de gesprekken plaats tussen de delegaties van werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl en werknemersorganisaties FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, FBZ en NU’91. De cao VVT is de grootste in ons land met circa 470.000 medewerkers.

Goedkeuring

De verlengde cao gaat vanaf naar alle waarschijnlijk vanaf 1 september 2021 in. De leden van de werkgevers- en werknemersorganisaties moeten namelijk de nieuwe afspraken nog goedkeuren. Op 31 december 2021 loopt de cao alweer af.

Achterstand lonen

Vanaf september worden gesprekken gestart over een meerjarige cao. Tijdens deze gesprekken willen de partijen onder meer kijken hoe de achterstand van lonen in de zorg ten opzichte van de markt kan verbeteren.