Menzis: Schrap eigen risico voor mensen met weinig geld

Menzis wil dat het landelijk mogelijk wordt om het eigen risico te schrappen voor mensen met weinig geld. De verzekeraar stelt dit voor als alternatief voor het verlagen van het eigen risico voor iedereen.

Door het eigen risico alleen voor de meest kwetsbare mensen te verlagen, wordt zorgmijding direct aangepakt, aldus Menzis

Gemeenten

Deze mogelijkheid wordt nu al lokaal aangeboden in sommige gemeenten die hiervoor openstaan. Deze gemeenten dragen bij Menzis de verzekerden aan die onder de regeling vallen.

“Dat is voor gemeenten niet ingewikkeld”, zegt Dirk Jan Sloots, vicevoorzitter van de raad van bestuur van Menzis tegen de NOS. “Gemeenten weten wie kwetsbaar is omdat deze inwoners nu al geholpen worden met minimapolissen of compensatie voor hoge energieprijzen.”

In deze opzet worden de extra kosten die de verzekeraar maakt vergoed via het zorgverzekeringsfonds.

