Minister blijft vaag, duidelijkheid over zorgbezuinigingen opnieuw uitgesteld

Minister Mirjam Sterk kan nog maar weinig duidelijkheid geven over de nieuwe bezuinigingen in de langdurige zorg. Ze heeft meer tijd nodig om tot een “deugdelijke” onderbouwing over de verdeling van de bezuinigingen te komen, schrijft ze in een Kamerbrief.

De brief werd vorige week toegezegd, toen premier Rob Jetten ook moest toegeven geen onderbouwing te kunnen geven voor de voorgestelde bezuinigingen.

Rekening houden met transitie

“Bij de verdeling van de groeiruimte wil ik rekening houden met de tijd die nodig is om een transitie te kunnen maken”, schrijft minister Sterk nu. “Er mag geen sprake zijn van oplopende wachtlijsten of van oplopende druk op medewerkers in de zorg als gevolg van het afremmen van de groei. Ook staat het voor mij vast dat de kwaliteit van zorg en ondersteuning in de Wlz blijft voldoen aan het kwaliteitskompas zoals de sector dat heeft geformuleerd.”

In de brief legt de minister nog eens de bestaande drie bezuinigingen uit, overblijfselen uit de kabinetten Rutte IV en Schoof. Tegen 2031 zouden die bezuinigingen samen zijn opgelopen tot 248 miljoen euro. Daar komen de plannen van de nieuwe coalitie dus nog bovenop.

Oplossing samen met sector

Deze maatregelen zouden per 2027 al ingaan. Maar om de bezuinigingen daadwerkelijk door te voeren moeten nog procedures worden gevolgd, merkt de minister op. Zij wil met de sector in gesprek om tot een oplossing hierover te komen en verwijst daarin ook naar het Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg (HLO), “waarin afspraken zijn gemaakt over een andere invulling van een viertal tariefmaatregelen in de sector Verpleging en Verzorging”.

Verder erkent de minister dat ze in gesprekken die ze deze week heeft gehad met mensen uit de zorg gewoon spreekt over bezuinigingen. “Het kan ook ‘minder meer’ worden genoemd. En dat heb ik ook al gedaan. Maar die term helpt wat mij betreft alleen als je ‘minder’ net zo benadrukt als ‘meer’”, schrijft ze in een brief over de bezuinigingen op de gehandicaptenzorg.

In de politiek wordt vaak gesproken over het ‘afremmen van de groei’ of over ‘minder meer’. Maar vanuit de zorg wordt opgemerkt dat simpelweg om dezelfde zorg te blijven verlenen jaarlijks meer geld nodig is omdat bijvoorbeeld salarissen en kosten ook stijgen.

Reactie VGN

Branchevereniging Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is teleurgesteld in de brief. “De brief bevat geen denkrichting om tegemoet te komen aan de zorgen die breed leven in de samenleving en in de Kamer. De minister geeft in de brief een veelheid aan cijfers, maar cijfers voor de gehandicaptenzorg over de benodigde groei enerzijds en de (na bezuinigingen) beschikbare groei anderzijds ontbreken.”

Volgens VGN wordt in 2027 meer dan de helft van de budgetgroei voor de sector afgeroomd door de voorstellen. Tot en met 2030 zou het om ongeveer een derde gaan. Ook merkt de organisatie op dat de sector wel degelijk bezig is met veranderen. Maar daarin gaat de “kost voor de baat” uit.

“Waar gehandicaptenzorgorganisaties vroeger de zorg vaak volledig overnamen, maken we de transitie naar een bescheidener rol”, merkt VGN op. Maar ook de instanties die toezien op de zorg zullen moeten veranderen, vindt de belangenclub. “Ons stelsel is vooral risicomijdend ingericht en als er iets misgaat, leidt dat vaak tot extra regels, protocollen en formulieren. In samenspraak met overheden en toezichthouders zetten we steeds grotere stappen. Daar zijn we, indachtig onze Visie 2030, al mee bezig en daar gaan we natuurlijk mee door.”

Aanvulling op brief

Ook in de Tweede Kamer werd al geklaagd over de inhoud van de brief. Zo zei CU-Kamerlid Mirjam Bikker dat de brief eigenlijk maar de helft van de belofte van Jetten dekte. “Mijn vraag was heel duidelijk, en dat was ook toegezegd, dat er ook inzichtelijk zou worden gemaakt welke scenario’s er zijn en welk proces er volgt, ook de komende tijd voor de Kamer. Dat blijft compleet diffuus.” Zij vroeg om een aanvulling op de bestaande brief voor het begrotingsdebat van de gehandicaptenzorg komende maandag.