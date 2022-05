Minister Kuipers tegen de zorg: ‘maak je eigen coronaplan’

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid roept de sectoren in de samenleving op zich voor te bereiden op een nieuwe golf coronabesmettingen in het najaar. “Maak je eigen plan”, zegt hij in een gesprek met NOS .

Hij reageert daarmee op de kritiek die ziekenhuisdirecteuren, virologen en wetenschappers uitten tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. Zij vrezen nieuwe lockdowns, omdat het kabinetsbeleid in hun ogen te vrijblijvend is en de uitwerking van de plannen te lang duurt. Nederland is volgens hen slecht voorbereid op een nieuwe coronagolf, omdat er geen heldere strategie is. Kuipers legt de verantwoordelijkheid nu bij de samenleving: “Corona is echt van ons allemaal, Den Haag is niet meer alleen verantwoordelijk.”

Hoog ziekteverzuim

Kuipers verwacht vanaf het najaar een opleving van het virus. “We krijgen mogelijk vijf tot tien miljoen besmettingen in het winterseizoen.” Door de dreigende nieuwe golf moet Nederland ook rekening houden met een hoog ziekteverzuim in het najaar.

Kuipers wil dat nu de verschillende sectoren in de samenleving de regie nemen bij de bestrijding van het virus. Zelf kan het ministerie zorgen voor het monitoren van het virus, zo nodig een nieuwe vaccinatieronde afkondigen en de zorg stimuleren om alle maatregelen te nemen.

Ziekenhuizen

Volgens Kuipers zijn er nog steeds ziekenhuizen die geen goed plan hebben voor het opschalen van de zorg als het virus terugkomt. Ook in de horeca wordt nog onvoldoende nagedacht over mogelijkheden om veilig open te blijven. Een voorbeeld van een sector waar het volgens hem wel goed gaat, is het onderwijs.

Testen en vaccineren

Kuipers wil de komende winter zoveel mogelijk zware maatregelen vermijden. Maar als het verplicht dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer en een nieuwe vaccinatieronde kan helpen, dan zijn dat maatregelen die volgens hem zo min mogelijk pijn doen. (NOS)