Nieuwe bestuurder zorg bij zorgverzekeraar CZ

Per 1 mei 2024 start Rogier van der Hooft bij zorgverzekeraar CZ als bestuurder zorg. Hij gaat dan over zorginkoop en -transformatie.

CZ wijzigt haar organisatiestructuur. Daardoor verdwijnt de directielaag onder het bestuur. CZ is bezig haar tweekoppige raad van bestuur uit te breiden naar zeven personen. De eerste vier vacatures daarvoor zijn inmiddels ingevuld.

Raad van bestuur CZ

Joep de Groot is sinds mei 2019 bestuursvoorzitter en Menno Harkema is sinds juli 2023 de financiële man in het bestuur. Over 2022 leed CZ nog een verlies van 78 miljoen euro.

Rogier van der Hooft bestuurder zorg CZ

Rogier van der Hooft (47) krijgt zorginkoop en -transformatie als aandachtgebied. Van der Hooft zegt in het CZ-persbericht: “In 2001 ben ik gestart bij CZ, bij de divisie Zorg in het Inkoopteam Huisartsenzorg en Farmacie. In 2008 heb ik de overstap gemaakt naar Marketing en de afgelopen vijf jaar was ik bestuurder van de stichting CbusineZ. Een prachtige plek waarin ik met het CbusineZ-team kon werken aan versnelling en opschaling van impactvolle zorginnovaties.”

Van der Hooft verwacht dat hij in zijn rol als bestuurder zorg bij CZ “continu moet balanceren in maatschappelijke impact: je wilt voor je verzekerden een betaalbare premie dus moet je ook sturen op de kosten van zorg, maar je wilt ook bouwen aan een toekomstbestendig stelsel waarbij de zorg toegankelijk blijft voor wie het nodig heeft.”

Joël Gijzen

Voormalig zorgdirecteur Joël Gijzen zal in het team van Van der Hooft bij CZ de rol van business-expert zorg gaan vervullen.