Nieuwe interim-bestuurders bij Amerpoort aan de slag

Bolt en Janssen hebben, na overleg met de raad van toezicht, besloten om per 1 mei plaats te maken. Uit de gesprekken met de raad van toezicht bleek “dat alle betrokkenen constateren dat een andere bestuurssamenstelling beter past bij de uitdagingen waar Amerpoort de komende tijd voor staat”.

Vertrek Janssen en Bolt bij Amerpoort

Het vertrek van Janssen werd al 1 maart bekend. Op 21 april kondigde Amerpoort ook het vertrek van Bolt aan. De medezeggenschapsorganen (cliëntenraad en ondernemingsraad) hebben ingestemd met de wisseling van de wacht. Als tijdelijke raad van bestuur gaan Hans den Hollander en Daan Boot zorgen voor continuïteit, verwacht de raad van toezicht. Ook gaan zij verder met de uitvoering van het meerjarenplan Zorg voor Elkaar.

Hans den Hollander

Hans den Hollander heeft eerder gewerkt als bestuurder in een aantal ziekenhuizen, en heeft ervaring als toezichthouder in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. Den Hollander: “Bij mijn kennismaking met Amerpoort in de afgelopen weken ben ik erg onder de indruk geraakt van de betrokkenheid van cliënten, verwanten en medewerkers van Amerpoort bij de organisatie. Ik ben ervan overtuigd dat vanuit de samenwerking de energie zal ontstaan om met elkaar Amerpoort verder te ontwikkelen.”

Daan Boot

Daan Boot is opgeleid als registeraccountant. Hij heeft bij Amerpoort de portefeuille bedrijfsvoering. Hij deed ervaring op in de zorg in onder andere ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg. Op dit moment is Boot daarnaast toezichthouder bij een andere organisatie in de gehandicaptensector.

Boot over zijn aantreden: “In alle gesprekken die ik heb gehad, komt naar voren dat iedereen met grote betrokkenheid en inzet wil werken aan een nog mooier Amerpoort: de kwaliteit van zorg en dienstverlening, goede en passende huisvesting en een gezond financieel resultaat. Ik wil hier graag vanuit de verbinding met iedereen een betekenisvolle bijdrage aan leveren.”