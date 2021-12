Nieuwkomer in de Skipr99: IC-baas Peter van der Voort

“Artsen moeten van zich laten horen”, vindt hoofd van de IC in het UMCG, Peter van der Voort. En dat doet hij ook. Hij stelde voor om te zware mannen voorrang te geven op vaccinatie en wond er eind november geen doekjes om: we zitten allang in code zwart. “We kunnen als professionals maar beter aan iedereen vertellen hoe het werkelijk zit dan media te schuwen en het aan de fantasie van de burgers overlaten.”

“Leuk om erbij te horen”, geeft Peter van der Voort met een kleine grinnik toe. Dit jaar staat hij voor het eerst in de Skipr99. Hoe kan het eigenlijk dat de redactie van Skipr hem nooit eerder heeft aangemerkt voor de lijst van meest invloedrijke mensen in de zorg? “Jullie hebben niet goed opgelet denk ik. Ik zag er vorig jaar al mensen instaan waarvan ik dacht: volgens mij heb ik meer invloed dan zij.”

IC-professor

Van der Voort timmert dan ook al lange tijd aan de weg. Hij werkte dertien jaar als intensivist op de IC in het OLVG in Amsterdam, uiteindelijk als unit-voorzitter van de IC, en werd in de tussentijd opleidingsdirecteur van de master Health Administration bij TIAS en in 2014 hoogleraar health care bij TIAS. De afgelopen twee jaar maakte hij een paar grote stappen. Hij werd afdelingshoofd van de IC bij het UMCG, hoogleraar intensive care aan de Rijksuniversiteit Groningen en Eerste Kamerlid voor D66. En hij is, niet te vergeten, epidemioloog.

Dynamisch jaar

Kort na die overstappen brak de coronacrisis uit. “Het waren nu bijna twee dynamische jaren”, aldus Van der Voort. “Deze nieuwe ziekte biedt veel uitdaging in de medisch inhoudelijke zin, op het microniveau van de patiënt. Op mesoniveau kan ik me vanuit TIAS bezig houden met de organisatorische vraagstukken en in Den Haag krijg ik dan weer met het macroniveau te maken. Met de dynamiek van die drie werd ik op mijn wenken bediend.”

Podcasts

Van der Voort neemt het liefst de trein als hij van zijn woning in Friesland naar Groningen, Den Haag of Tilburg reist. “Goed voor het milieu en in de trein kan je werken.” Of hij luistert naar politieke podcasts, zodat hij met politieke collega’s mee kan praten over financiën of het hoger onderwijs.

Mediaoptredens

Afgelopen jaar kwamen daar nog mediaoptredens bij. Bij Beau, Nieuwsuur, Jinek, in de lokale media en op de radio. “Ik heb de media nooit geschuwd, ik schreef al opiniestukken en gaf interviews aan de krant. Ik vind dat artsen zich meer in de media moeten laten zien. Ze zijn nogal eens mediaschuw, bang voor reputatieverlies. Ik denk dat dat niet nodig is, als je vanuit de inhoud vertelt hoe je naar de gezondheidszorg en ziekte kijkt. Niet dat ik per se in het nieuws wil zijn, maar ik vind het wel onze taak om burgers te informeren over wat er écht in de zorg gebeurt. Als je mensen die informatie niet geeft, gaan ze zelf iets bedenken.”

Wantrouwen

Daarmee stipt Van der Voort gelijk aan wat hem opvalt in de Skipr99: artsen en verpleegkundigen zijn zichtbaarder geworden en tegelijkertijd is het wantrouwen naar die professionals groter geworden. Tot en met artsen aan wie in de behandelkamer gevraagd wordt of ze wel echt arts zijn. Zo zout heeft Van der Voort het nog niet gegeten. “Ik heb één keer een familie van een coronapatiënt gehad die niet in corona geloofde. Maar ik kom het niet structureel tegen. Misschien komt dat doordat dat Groningen en Friesland not done is of dat mensen hier meer basaal vertrouwen hebben. Uit mijn OLVG-tijd herinner ik me wel dat het daar wel eens anders was.”

Code zwart

De Groningse nuchterheid valt ook op in de reactie van collega’s op Van der Voorts mediaoptredens. “Het is geen gespreksonderwerp in het ziekenhuis. Mensen zeggen niet ‘goed gedaan’ of ‘dat had je niet moeten zeggen’. Er komt betrekkelijk weinig reactie op. Een enkel keertje wel, als ik over een emotioneel onderwerp sprak. Zoals toen ik aangaf dat we patiënten al moeten selecteren en dat we dus al in code zwart zitten. Dan krijg ik bijval. Omdat ik iets benoem wat gevoeld wordt. Dan hoor ik: fijn dat je het zegt, wij zijn dus niet alleen.”

Intensivist

Toch kijken er ondertussen een miljoen mensen naar de talkshows. “Dat zijn meer mensen dan je je een voorstelling van kan maken. Ik denk er dus ook maar niet te veel over na. Ik hoop vooral dat ik mensen beter informeer, hun vertrouwen geef in de intensivisten en verpleegkundigen. Ik denk dat we met elkaar het vak van intensivist afgelopen twee jaar meer op de kaart hebben gezet. Ik hoef bijvoorbeeld niet meer uit te leggen wat het is – een verademing. Ik hoop vooral dat het mensen helpt om deze onzekere tijden beter door te komen, met vertrouwen in de zorg.”

Eerste Kamer

Als senator ziet Van der Voort ook de wetten die het kabinet maakt. Merkt hij daar zijn invloed die hij als intensivist aan de talkshowtafels probeert uit te oefenen? “Nou, Hugo de Jonge was niet echt te porren voor mijn idee om mannen van middelbare leeftijd met overgewicht voorrang te geven op het vaccin. Dus directe invloed is beperkt denk ik. Maar ik merk wel dat ik gehoord word op het ministerie van VWS. Maar meer in de zin dat mijn geluid meegewogen wordt met de andere stemmen.”

Petten

“Ik probeer die twee petten te scheiden. In de media treed ik meestal op als arts, niet als Eerste Kamerlid”, zeg de woordvoerder Volksgezondheid van D66. Hoe Van der Voort aankijkt tegen het voornemen van het nieuwe Kabinet om medisch specialisten in loondienst te verplichten? “Daar zal ik in de Eerste Kamer niet het woord over voeren, omdat het neigt naar belangenverstrengeling. Maar over de kwestie heb ik geen uitgesproken mening. Ik ben zelf in dienst en ik zie dan medisch specialisten in dienst net zo hard werken als maten van MSB’s. Ik heb er dus geen probleem mee, maar ik vind het geen prioriteit.” D66 is in principe voorstander.