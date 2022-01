NVZ neemt rekentool FNV cao ziekenhuizen over

De NVZ steunt de rekenmethode die FNV en CNV gebruiken voor de berekening van de salarisverhoging in de nieuwe ziekenhuis-cao. De NVZ neemt één-op-één de rekentool over van de beide bonden.

Dat heeft een woordvoerder van de NVZ laten weten: “De tool die FNV en CNV hebben gemaakt klopt. Dus gaan we niet een aparte tool maken met dezelfde uitkomst.” Met de tool kunnen alle medewerkers in ziekenhuizen berekenen wat de afspraken financieel betekenen als het onderhandelingsakkoord dat een week geleden is bereikt van kracht wordt.

Dit is de tool van de FNV/CNV en die van NU’91.

Dit is dezelfde tool als van FNV/CNV, met een introductie van de NVZ.

De NVZ linkt niet door naar de alternatieve rekentool van NU’91. Die bond keert zich af van de uitkomst van het voorlopige akkoord. Ook NU’91 hanteert een rekenmethode, die echter niet wordt gesteund door NVZ, FNV en CNV.

Berekening NU’91 betwist

In Zorgvisie liet hoofdonderhandelaar Elise Merlijn van FNV Zorg & Welzijn eerder al weten dat ze de berekeningen van NU’91 betwist. Deze bond stelt dat middengroepen er nauwelijks op vooruit gaan, ongeveer 2 procent. ‘Die groepen gaan er veel meer op vooruit’, zegt Merlijn: ‘Gemiddeld 6 procent!’’ Ook NVZ-voorzitter Ad Melkert zei deze week dat NU’91 wel “het eerlijke verhaal” moet vertellen.