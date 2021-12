NZa naar ziekenhuizen: Maak patiënt niet ongerust over zorgverzekering

“We zien dat sommige ziekenhuizen als gevolg van onderhandelingen met zorgverzekeraars patiënten proberen te bewegen om over te stappen. Dit mogen zij niet doen”, aldus de NZa. De toezichthouder merkt verder op dat zorgverzekeraars mensen goed moeten informeren over de kenmerken van hun zorgverzekering en of ze al contracten hebben afgesloten met zorgaanbieders.

Toegankelijke zorg

De NZa benadrukt dat de onderhandelingen over de zorginkoop een aangelegenheid is tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. “Doel van de contractering is dat verzekerden kunnen rekenen op voldoende gecontracteerd zorgaanbod van goede kwaliteit. Ook nu moeten alle aandacht en inspanningen erop gericht zijn om de zorg zo goed mogelijk toegankelijk te houden.”

Contractonderhandelingen

Meerdere ziekenhuizen hebben deze week uitgehaald naar zorgverzekeraars over de contractonderhandelingen voor volgend jaar. Zonder een steunregeling voor de coronapandemie vallen de verzekeraars weer terug op de hoofdlijnakkoorden, maar ziekenhuizen hebben nog steeds te maken met hogere kosten. Rijnstate-bestuurder Wim van Harten vertelde afgelopen week tegen BNR dat verzekeraars aandringen op een bezuiniging van 30 miljoen euro. “Dat is echt alsof je van een andere planeet komt”, zei Van Harten.

Investeren in plaats van bezuinigen

Financieel bestuurder David Voetelink van het Haaglanden Medisch Centrum meldde deze week dat verzekeraars VGZ en Menzis een bezuiniging willen van 10 procent, omgerekend 15 miljoen euro. “Juist in deze tijd, waar al zoveel van de zorg wordt gevraagd, is het onbegrijpelijk om te praten over bezuinigingen. Je zou verwachten dat deze twee zorgverzekeraars in de zorg investeren in plaats van extra bezuinigingen opleggen”, aldus Voetelink. Zo’n 40 procent van de patiënten van HMC is verzekerd bij VGZ en Menzis, maar het ziekenhuis vreest er niet uit te komen met de verzekeraars.

Onderbouwing

Een woordvoerder van Menzis vertelde in een reactie hierop: “We hebben met z’n allen afgesproken om die groei van de ziekenhuizen terug te brengen naar nul dus als er een groeipercentage ligt, moet dat wel onderbouwd worden.” Zowel VGZ als Menzis zeiden vertrouwen te hebben er alsnog uit te komen.