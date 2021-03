Ook pgb-zorgverleners kunnen nu zorgbonus krijgen

Pgb-houders kunnen vanaf 1 maart de zorgbonus voor hun zorgverleners aanvragen. Tot nog toe was er voor deze zorgverleners geen mogelijkheid om aanspraak te maken op de coronabonus. Budgethouders krijgen een brief van uitvoeringsorgaan SVB met instructies om dit te regelen. Belangenbehartiger Per Saldo reageert verheugd. ‘Dit is het moment om je zorgverleners te belonen.’

De zorgbonus kan worden aangevraagd door mensen die hun persoonsgebonden budget ontvangen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Wet Langdurige Zorg. Pgb-zorgverleners binnen de Zorgverzekeringswet komen nog niet in aanmerking. Voor deze groep komt er in een later stadium meer duidelijkheid over de zorgbonus.

Uitzonderlijke prestatie

Er zijn wel voorwaarden aan de zorgbonus verbonden. Zo moet de zorgverlener een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd tijdens de eerste coronagolf dus tussen 1 maart en 1 september 2020. “Vaak hebben zij zich streng aan de maatregelen gehouden en weinig of geen contact met anderen gehad om zo zorg aan jou te kunnen blijven geven”, stelt Per Saldo. “Ze hebben misschien meer uren gewerkt omdat andere zorgverleners ziek waren of niet konden komen. Zo zijn er meer voorbeelden te bedenken waarom jij voor je zorgverlener een zorgbonus wil aanvragen.”

Mantelzorgers

Het is niet mogelijk om de zorgbonus aan te vragen voor familieleden of naasten. Helaas, vindt Per Saldo. “Vaak hebben zij wel heel veel zorg opgevangen als je zorgverleners door besmetting, quarantaine of uit bescherming voor zichzelf niet konden komen. En we zien dat ook nu nog steeds gebeuren. Dat geldt ook voor alle mantelzorgers. We vinden dat hiervoor ook erkenning en waardering moet komen. We hebben ons hiervoor vanaf het begin ingezet en blijven dat doen.”

Onafhankelijk

Het ministerie van VWS laat weten dat met de voorwaarden van de pgb-bonusregeling zoveel mogelijk is aangesloten bij de bonusregeling uit 2020 waarbij zorginstellingen een bonus konden aanvragen voor hun zorgprofessionals. “Ook in die bonusregeling was het belangrijk dat de uitzonderlijke prestatie zo onafhankelijk mogelijk wordt beoordeeld. Dit komt erop neer dat het niet wenselijk is dat de zorgverlener een pgb-zorgbonus voor zichzelf aanvraagt. In de pgb-zorgbonusregeling zijn daarom voor de zorgverlener vergelijkbare voorwaarden opgenomen. Dit betekent dat het niet mogelijk is een pgb-zorgbonus aan te vragen voor zorgverleners die met een overeenkomst van opdracht met familie (partner, ouders, kinderen) zorg verlenen of door zorgverleners die ook zelf vertegenwoordiger zijn van de budgethouder. Op deze manier wordt zo onafhankelijk mogelijk beoordeeld of een zorgverlener in aanmerking komt voor de zorgbonus.”

Voor het aanvragen van de pgb-zorgbonus heeft VWS een handreiking gepubliceerd.