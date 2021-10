Ouderenbond ANBO wil extra coronamaatregelen

De besmettingscijfers lopen op, even als de ziekenhuisopnames van mensen met corona. De vaccinatiegraad onder 65-plussers ligt iets boven de 90 procent, en toch belanden steeds meer oudere ouderen met corona in het ziekenhuis. Dat is een zorgelijke ontwikkeling, vindt de ANBO.

Maatregelen

Daarom steunt de ANBO de oproep die de ziekenhuizen deden: stel weer meer coronamaatregelen in. De ziekenhuizen zien de werkdruk weer oplopen. De ouderenbond maakt zich zorgen om het gezondheidsrisico dat ouderen lopen.

Anderhalvemeter

Welke maatregelen er moeten komen, dat laat de ANBO aan de experts over. “Maar te denken valt aan het herinvoeren van de anderhalvemeter-regel of de mondkapjesplicht. Dat lijkt logisch: in de landen om ons heen gelden deze basismaatregelen nog gewoon.”

Booster

Ook wilde bond dat het kabinet snel een besluit neemt over een derde vaccinatie voor de oudste groep. Deze booster is al beschikbaar voor mensen met een zeer ernstige immuunstoornis. In andere landen worden ouderen al geboost.

Toekomst

Tenslotte roept de ANBO aandacht voor een langetermijnvisie: corona gaat niet weg uit onze samenleving. Daarom moet er beleid komen over hoe we daarmee omgaan op de lange termijn. De WRR en KNAW stelde al enkele scenario’s op waar op doorgedacht kan worden.