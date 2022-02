Paul van Roosmalen is begin dit jaar benoemd tot voorzitter in de raad van toezicht bij woonzorgaanbieder Stichting Innovorte. Hij volgt Klaas Stoter op.

Paul van Roosmalen is toezichthouder en op dit moment interim-bestuurder van woningcorporatie Bergopwaarts.

Raad van toezicht

Begin dit jaar is Van Roosmalen benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht bij de Gelderse woonzorgaanbieder. Hij volgt Klaas Stoter op die is teruggetreden wegens het verstrijken van zijn termijn. Paul van Roosmalen was al als vice-voorzitter actief in de raad van toezicht.