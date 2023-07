2022 financieel veel beter jaar dan verwacht voor ziekenhuizen

Ziekenhuizen hebben 2022 financieel beter afgesloten dan eerder verwacht. Waar in januari nog 17 procent van de ziekenhuizen uitging van een verlies, is dit in de praktijk 4 procent. Dit blijkt uit een analyse van Intrakoop en Verstegen accountants nadat 71 ziekenhuizen de cijfers hebben gepresenteerd.

Foto: Nico Bekasinski / stock.adobe.com

Ziekenhuizen hadden te maken met flinke kostenstijgingen, maar door een hogere omzet viel het effect op het resultaat nog mee. Uiteindelijk belandden ‘slechts’ drie ziekenhuizen in de rode cijfers, minder dan een jaar eerder. Toen boekten vier ziekenhuizen een verlies.

Verwachting

In januari leek in een peiling van Fizi onder 800 zorgfinancials nog 17 procent van de ziekenhuizen rode cijfers te schrijven door de sterk gestegen kosten voor onder meer personeel en energie. Overigens was toen ook al duidelijk dat het effect van prijsstijgingen bij ziekenhuizen relatief meeviel. In de ggz ging maar liefst tweederde van de ondervraagde financials uit van een verlies.

Hoger aantal opnames

Ziekenhuizen wisten de omzet op peil te houden doordat de opnames met 2,3 procent groeiden. Hierdoor stegen de totale inkomende met 3,4 procent naar 33,6 miljard euro. De verhouding tussen het resultaat en de omzet daalde van 1,6 procent naar 1,4 procent. Ziekenhuizen gebruikten de winsten om het bufferkapitaal (eigen vermogen) aan te vullen. Die steeg met een half procent naar 28,1 procent.

Personeelskosten

De personeelskosten stegen met meer dan de omzet. Ook waren ziekenhuizen meer kwijt aan zogeheten kapitaallasten (afschrijvingen, rente- en huurlasten). Zo zagen ziekenhuizen hun afschrijvingskosten stijgen met 3,9 procent tot 1,8 miljard euro. De energiekosten stegen ook hard. “Er zijn zelfs ziekenhuizen waar de energiekosten met meer dan 50 procent stegen”, aldus Intrakoop.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim in de ziekenhuizen liep op naar 7,1 procent, het hoogste niveau in ruim tien jaar. Dat leverde samen met de bestaande personeelskrapte extra kosten op voor zzp’ers en uitzendkrachten als vervangers. (Skipr/ANP)