Slingeland Ziekenhuis presenteert kleiner en goedkoper nieuwbouwplan

Het nieuwe ontwerp is gasloos en met warmtepompen. De begane grond van het Slingeland Ziekenhuis wordt geheel ingericht voor de acute as.

14.000 m2 kleiner

Schraverus vertelt in de Gelderlander dat de vertraging uiteindelijk positief heeft uitgepakt. Zo scheelt het hybride werken door corona 50 kantoorruimtes en besparen videoconsulten op de poliklinieken 10 tot 15 procent aan ruimte. Ook het aantal bedden wordt teruggebracht van 280 naar 245. Met een oppervlakte van 32.000 vierkante meter wordt het nieuwe ziekenhuis 14.000 vierkante meter kleiner dan oorspronkelijk was voorzien. De overige 6.000 vierkante meter wordt ingevuld door Klimmendaal en Sensire.

Bouwkosten gedrukt

Doordat er geen betonnen draagstructuur maar kalkstenen wanden worden gebruikt, zijn de bouwkosten aardig gedrukt. Het totale prijskaartje bedraagt nu 173 miljoen euro. Eerder was dat 265 miljoen euro, maar er werden zelfs bedragen van ruim 300 miljoen euro genoemd. Toen daarna ook nog eens bleek dat de afdeling verloskunde van het in 2018 gefuseerde Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) naar Doetinchem zou verhuizen, werd de fusie door SKB afgeblazen.

Alle heisa leverde de nieuwbouwplannen zo’n vier jaar vertraging op. Geluk bij een ongeluk, zo vertelt Schraverus de Gelderlander. “Het oorspronkelijke plan was financieel niet haalbaar. We zijn nu blij het alleen te redden, zonder Winterswijk.” Met de banken is het contract nog niet getekend, maar alle seinen staan volgens de bestuursvoorzitter op groen. Ook met de zorgverzekeraars.

Eind 2026 opgeleverd

Slingeland Ziekenhuis verwacht eind 2026 de deuren van het nieuwe pand te openen. Na de verhuizing word het oude gebouw gesloopt voor woningbouw.