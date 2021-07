Stichting Sterk zonder Stigma stopt door gebrek aan financiering

Volgens de stichting waren er toezeggingen voor subsidies en andere middelen van verschillende ministeries en organisaties, maar ontbrak nog een bijdrage van het ministerie van Volksgezondheid, de belangrijkste financier van de stichting. “Zij gaven donderdag definitief aan, geen middelen beschikbaar te stellen om de basisinfrastructuur overeind te houden en dat was onontbeerlijk om het werk na 1 oktober 2021 voort te kunnen zetten”, aldus de stichting.

Destigmatiseringbeweging

De oprichters van Samen Sterk, Mind, De Nederlandse ggz en de NVvP, zetten zich nu in om zo goed als mogelijk de infrastructuur, de kennis, integrale aanpak, interventies en het netwerk te behouden, zodat de destigmatiseringbeweging waar in is geïnvesteerd niet verloren gaat. Daarover blijven zij in gesprek met VWS.

Gesprekken

“De komende weken voeren we gesprekken met onze partners en zorgen we ervoor dat onze aanpak gericht op destigmatisering wordt geborgd en de beweging gaande blijft”, zegt Gerdien Rabbers, directeur van de stichting. “Dat doen we op de manier zoals mensen van ons gewend zijn: onderbouwd en met veel passie en inzet.” Voorzitter Fred Paling: “Destigmatisering verdient blijvend aandacht. We zullen ons de komende maanden inspannen om het voortbestaan van de ingezette beweging op gang te houden. We denken nog na over een goede vorm. Als partijen zich daarbij aan willen sluiten horen we dat graag.”