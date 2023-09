Tbs met dwangverpleging voor steken Haagse huisarts

De rechtbank in Den Haag heeft woensdag een 39-jarige man veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor het neersteken van een huisarts in Den Haag. Ook moet hij een schadevergoeding betalen van ruim 75.000 euro.

Michael R. stak de huisarts op 21 februari aan het einde van een consult in de huisartsenpraktijk aan de Apeldoornselaan meerdere malen in zijn buik, waardoor de arts levensgevaarlijk gewond raakte en een tijd in coma lag.

Ontoerekeningsvatbaar

Het oordeel van de rechters komt overeen met wat het Openbaar Ministerie twee weken geleden eiste. Toen bleek dat deskundigen vonden dat R. dusdanig onder invloed van een psychose was dat hij daarom geheel ontoerekeningsvatbaar moet worden geacht. Hij hoeft dus niet de cel in.

Tijdens de zitting bleek dat R. de huisarts gestoken had omdat de arts hem naar zijn mening niet wilde helpen. Hij kampte al langer met klachten en vond dat hij niet goed geholpen werd. Een half jaar voor de steekpartij “ging het van kwaad tot erger” met hem en had hij last van wanen, en problemen met blowen en alcohol.

Gelijk na de steekpartij gooide hij het mes in de vuilnisbak en liep volgens getuigen kalm naar buiten. Kort daarna kon hij worden aangehouden. Bij hem thuis werden verschillende wapens gevonden, zoals een samoeraizwaard en een luchtbuks.

Ernstige psychose

Hoewel R. verdacht werd van een poging tot moord, vinden de rechters niet dat er een vooropgezet plan was. Volgens de rechters verkeerde hij ook in een ernstige psychose toen hij aan de politie verklaarde dat hij de arts “af zou maken” als hij geen hulp zou krijgen, en was de verklaring te warrig om voldoende inzicht te krijgen in wat er in de verdachte is omgegaan.

Wel acht de rechter R. schuldig aan een poging tot doodslag. Het geweld dat hij gebruikte, noemt de rechter “ernstig”. Het feit dat de huisarts het heeft overleefd, is te danken aan de snelle reactie van zijn collega’s in de huisartsenpraktijk, zo benadrukte hij. Ook heeft de steekpartij nog altijd grote impact op het slachtoffer, die zijn werk als dokter nog niet heeft kunnen hervatten. (ANP)