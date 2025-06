Thuismonitoring zorgt voor scherpe daling in ziekenhuisbezoek en opnames

Vanaf maart 2023 kunnen COPD-patiënten hybride zorg ontvangen via Zorg bij jou. Dat initiatief van de zeven Santeon-ziekenhuizen – waar de cijfers vandaan komen – probeert momenteel als zelfstandige coöperatie schaalbare thuismonitoring op poten te zetten. De patiënten krijgen via een app informatie, advies en inzicht. Zo krijgen bijvoorbeeld patiënten die roken of weinig bewegen daar specifieke informatie over. Ook vullen ze op afstand vragenlijsten in en kunnen ze contact opnemen met een verpleegkundige in het medisch service centrum. Onlangs sloot Spijkernisse Medisch Centrum als eerste niet-Santeon-ziekenhuis aan.

Minder bezoeken en opnames

Op dit moment ontvangen een kleine vierduizend patiënten op deze manier zorg. De resultaten laten zien dat het aantal bezoeken aan de polikliniek met 18 procent daalt door hybride zorg in te zetten. Deelnemende ziekenhuizen noteren verder een afname van SEH-bezoeken met 33 procent en 40 procent minder opnames op de longafdeling.

“Doordat we patiënten op afstand begeleiden, zien we op de poli vooral de mensen die het echt nodig hebben”, zegt Ingrid Wegman, verpleegkundig specialist van het OLVG. “Dat maakt ons werk inhoudelijk sterker en interessanter.”

Ruimte voor verbetering

Uit de vrijgegeven cijfers komt naar voren dat een kleine driekwart van de medewerkers tevreden is over de werkwijze. Een verbeterpunten is dat zorgverleners meer meegenomen moeten worden in de achterliggende reden om hybride zorg in te zetten: de druk op de zorg verlagen. Ook zien de zorgverleners ruimte voor verbetering in de app zelf, zowel inhoudelijk als qua gebruiksvriendelijkheid. Ook geven de gebruikers aan dat deze manier van zorg verlenen niet bij alle professionals en patiënten leeft en dat het niet voor alle patiënten geschikt is.