Universitaire ziekenhuizen gaan op zoek naar de ondergrens van een gezonde leefomgeving

Voor het project ‘ECOTIP’ heeft het medisch centrum 4 miljoen euro ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Umc’s

Het LUMC werkt samen met UMC Utrecht, Erasmus MC, Universiteit Leiden, UMC Groningen en Rijksuniversiteit Groningen. De universitaire ziekenhuizen onderzoeken het kritische punt waarop een geleidelijke verandering in de leefomgeving leidt tot grote veranderingen in leefstijl en gezondheid.

Volksgezondheid

De umc’s kijken met ECOTIP naar de relatie tussen de inrichting van de fysieke leefomgeving en de gezondheid van bewoners. Naar die oorzaken en gevolgen wordt steeds meer onderzoek gedaan. Projectleider en professor Kiefte-de Jong: “Met dit population health-onderzoek willen we uiteindelijk de gezondheidsverschillen in Nederland verkleinen.”

Chronische ziekten

Minder welvarende bevolkingsgroepen kampen bovengemiddeld met aandoeningen als diabetes, overgewicht en longproblemen. Zij wonen vaker in wijken zonder groen, vervuilde lucht, geluidsoverlast en ongezond voedselaanbod. Kiefte-de Jong: “Al deze factoren kunnen van invloed zijn op de gezonde leefstijl van mensen. Zo kan het moeilijker zijn om gezonde voedselkeuzes te maken als er meer snackbars in de buurt zijn dan supermarkten.”

Gezondheidsdata

Onderzoekers zullen gebruikmaken van bestaande data over leefstijlgerelateerde aandoeningen in Nederland, gekoppeld aan data over de fysieke leefomgeving. Die informatie heeft de Health Campus Den Haag in huis met het Extramural Leiden Academic Network datawarehouse. Het onderzoeksteam doet daarnaast veldonderzoek in wijken in Leiden, Den Haag, Groningen, Rotterdam en Utrecht “waar veel winst te behalen is”. Het gaat dan volgens het LUMC om wijken met een zeer ongunstige fysieke leefomgeving met een hoog percentage van inwoners met een of meer leefstijlgerelateerde aandoeningen.

Zorgverleners

Huisartsen, beleidsmakers, sociaalgeneeskundigen en burgers worden hierbij uitgenodigd om mee te denken. Het doel is om effectief beleid te ontwikkelen en betere zorg aan bewoners te bieden. Burgers worden daarbij geholpen om hun levensstijl gezonder te maken.