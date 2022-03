Vakbonden en VGN weer om tafel over cao gehandicaptenzorg

De vakbonden en werkgeversvereniging VGN gaan opnieuw onderhandelen over een cao voor de 190.000 medewerkers in de gehandicaptenzorg. Komende donderdag gaat men weer om tafel nadat VGN het eerdere eindbod voor de lonen van tafel heeft gehaald. De vakbonden willen wel doorgaan met de actiedag op 22 maart omdat een deel van de eisen nog niet is ingewilligd.

Het loonbod van VGN valt iets hoger uit nadat blijkt dat er meer ruimte is vanuit de OVA-bijdrage, bevestigt een woordvoerder van VGN. De werkgeversvereniging bood eerder een structurele loonsverhoging van 4 tot 7 procent over de gehele periode van 31 maanden die de cao bestrijkt.

Medio februari liepen de cao-onderhandelingen vast na maanden van onderhandelingen. De vorige cao liep op 1 oktober af. Ondertussen is er voor de vvt al wel een cao voor de komende jaren afgesproken. Werknemers krijgen daarin een structurele loonsverhoging van 6,25 procent over een periode van twee jaar.

Serieus geld

“We zijn benieuwd of het om een minimale verbetering gaat of serieus geld”, vertelt Karim Skalli, bestuurder bij FNV, over de nieuwe gesprekken. “Mocht het een bod zijn dat perspectief biedt dan kunnen we er ook een formeel overleg van maken en de andere punten bespreken.”

Tot die tijd wil de vakbond wel doorgaan met de geplande actiedag op 22 maart. “We hebben een hoop mensen gesproken op de werkvloer en het is niet zo dat als VGN nu om tafel wil gaan zitten dat we het afblazen. Wat dat betreft, is het eerst zien dan geloven. Komen we tot een onderhandelingsresultaat, dan gaan we kijken of we iets anders moois kunnen organiseren op die dag.” De vakbondsbestuurder verwacht enkele honderden mensen voor de actiebijeenkomst in Utrecht.

Den Haag

FNV heeft drie eisen neergelegd bij VGN. Naast het van tafel halen van het eindbod, wil de vakbond ook een cao met een kortere looptijd en hogere lonen. Ook wil men direct samen optrekken met de werkgevers naar Den Haag om meer geld te eisen “om te voorkomen dat we weer in een situatie terechtkomen zoals nu”.

Na het klappen van de eerdere onderhandelingen vertelde VGN-delegatievoorzitter Arend Vreugdenhil dat voor VGN de huidige loonsverhoging niet het eindstation is. “Dit vinden we een belangrijke eerste stap”, vertelde hij toen. Maar eerst wil de werkgeversorganisatie wel die stap zetten voordat men Den Haag vraagt om extra geld.

Onzekere uitkomst

Een gang naar Den Haag gaat veel tijd kosten, benadrukt de onderhandelaar namens de werkgevers. “De uitkomst daarvan is onzeker. Onze medewerkers willen gewoon die duidelijkheid hebben. Medewerkers willen nu ook zicht hebben op wat er komend jaar gebeurt. Je kunt je afvragen of we zoveel verschillen qua mening met de bonden, want net als de bonden willen we ons in Den Haag hard maken voor meer geld.”