Vaktherapeuten tegen plannen voor andere jeugdzorg Friesland

De Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) vreest dat de aangekondigde kwaliteitsslag van de jeugdzorg in Friesland tot langere wachtlijsten leidt. De bezuinigingen lijken hier het belangrijkste doel te zijn en niet de kwaliteit van zorg, schrijft de Federatie in een reactie op het nieuwe jeugdzorgbeleid in Friesland vanaf 2022 dat dinsdag werd aangekondigd .

De FVB is de koepel voor de Nederlandse Verenigingen voor Beeldende, Dans-, Drama-, Muziek-, Psychomotorische Therapie, Psychomotorische Kindertherapie en van Speltherapeuten.

De FVB herkent zich in de conclusie van het rapport, namelijk dat er “veel knelpunten en een grote administratieve last” is, maar volgens haar zal het nieuwe beleid een kaalslag betekenen binnen de jeugdhulp: “Dit gaat volkomen voorbij aan de realiteit dat er reeds tekorten aan deskundig personeel in de jeugdhulp zijn, vooral in de jeugd-ggz.”

De FVB denkt dat noodzakelijke jeugdhulp voor hun cliënten niet meer vergoed dreigt te worden in de toekomstige contracten bij de Friese gemeenten: “Die worden onnodig gedupeerd. Vaktherapie heeft een toegevoegde waarde in de jeugdhulp, behoort tot de erkende hulpvormen binnen de Jeugdwet en kan daarom niet zomaar uit de vergoedingen worden gezet.”