V&VN spreekt van ‘gênante en schrijnende vertoning’ in Kamer

Gênant en schrijnend. Zo noemt een woordvoerder van de beroepsvereniging van verzorgenden en verpleegkundigen V&VN de wijze waarop er woensdagavond in de Tweede Kamer is omgesprongen met een motie voor meer salaris voor werkenden in de zorg. Voor een hoofdelijke stemming in de Tweede Kamer, zoals die voor deze motie was gevraagd, moeten er minimaal 76 leden aanwezig zijn: de helft, plus één. Dat zogenoemde quorum was er echter niet doordat parlementariërs de Kamer verlieten.

V&VN is opnieuw teleurgesteld. “Zo blijven mensen uit de zorg vertrekken, terwijl er juist extra krachten nodig zijn. Ze missen waardering, zeggenschap en loopbaanperspectief. Zelfs de beloofde bonus is er nog niet. In Duitsland kregen ze drie maanden geleden al hun bonus. Maar hier is dat blijkbaar weer heel complex.”

Bedroevend

Na alle mooie woorden en het applaus aan het adres van de zorg blijven de daden uit, klaagt hij. Hij verwijst naar de eerdere woorden van V&VN-bestuurder Conny van Velden, die volgens hem nog volop gelden. “Het is nog steeds wachten op een concreet gebaar van waardering. En dat gebaar moet breder zijn dan een bonus alleen. Want de waardering, ook in salaris, van Nederlands zorghelden is over de hele linie bedroevend”, stelde zij.

Oude normaal

“We dachten even dat corona alles veranderd had. Dat iedereen doorhad welk belangrijk werk verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten doen. Maar we zijn helaas alweer terug in het oude normaal. Daarmee geeft de samenleving een verkeerd signaal af.” Ze noemde de situatie “beschamend”.

Structurele waardering

Tuur Elzinga, vicevoorzitter van de FNV, heeft eveneens kritiek op de gang van zaken: “Het moet natuurlijk over de inhoud gaan en niet over de vorm, maar de verontwaardiging over het uitblijven van extra geld voor zorgmedewerkers is volkomen terecht. Er moet snel een structurele bijdrage komen voor de waardering van zorgpersoneel, want van applaus alleen heeft nog nooit iemand een brood kunnen kopen. De zorgbonus is eenmalig en nog steeds niet uitgekeerd”, zegt ook hij.

Dubbel gevoel

De mensen in de zorg en welzijn hunkeren naar echte waardering, blijkt volgens hem uit het onderzoek. “De landelijke applausactie in maart gaf en geeft veel van hen een dubbel gevoel, omdat een hogere beloning uitblijft.” Meer salaris blijft zeer gewenst, maar ook is er dringend behoefte aan een lagere werkdruk, extra collega’s en minder bureaucratie, aldus Elzinga.

Ook de FNV vreest dat bij het uitblijven van een betere beloning er een leegloop van personeel zal plaatshebben, “terwijl er de komende tijd meer dan honderdduizend extra mensen nodig zullen zijn”. (ANP)

