Yulius-bestuurder legt functie neer

Kees Oosterwijk stopt per 1 januari 2025 als bestuurder bij Yulius. Hij gaat weer volledig als psychiater aan de slag en blijft in dienst bij Yulius.

Oosterwijk is sinds mei 2020 lid van de raad van bestuur. Daarnaast werkt hij als psychiater bij Yulius. “Ik heb met veel energie en plezier mede vormgegeven aan de nieuwe richting van Yulius. Voor mij wordt het tijd mij weer toe te leggen op waar mijn hart ligt: het zijn van psychiater. En dat blijf ik doen bij Yulius, waar ik me al 30 jaar verbonden voel”, aldus de bestuurder.

Bestuurswissel

Om de continuïteit in het bestuur te borgen, stopt Oosterwijk per 1 januari. Hiermee wil hij ruimte creëren voor de komst van bestuursvoorzitter Els van Bezouwen – die begin juli start – en de werving van zijn opvolger. “Met zijn komst heeft hij het zorginhoudelijk beleid een stevige plek gekregen in het bestuur. Kees heeft hierin belangrijke resultaten geboekt én een opmaat gegeven voor de volgende fase van Yulius”, reageert rvt-voorzitter Rob Hoogma op Oosterwijks beslissing.