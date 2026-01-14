ZEL draagt binnen een jaar drie tijdelijke huisartspraktijken succesvol over

Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL) is erin geslaagd om binnen één jaar drie huisartsenpraktijken, die uit noodzaak tijdelijk in eigen beheer waren genomen, succesvol over te dragen aan nieuwe huisartseigenaren.

Hoewel de organisatie doorgaans ondersteunt bij reguliere opvolging, was bij deze praktijken in Delft en ’s-Gravenzande een tussenkomst nodig om de patiëntenzorg te waarborgen.

Volgens ZEL-bestuurder Sietske Herder was het primaire doel om de continuïteit van zorg te garanderen terwijl er gezocht werd naar structurele opvolging.

Teamconstructie

Zo is praktijk De Plataan in Delft overgenomen door huisarts Stephanie le Mahieu, die dankzij intensieve begeleiding de stap van waarnemer naar solopraktijkhouder durfde te zetten.

In ’s-Gravenzande werd voor praktijk Hellendaal een teamconstructie opgezet. ZEL koppelde hier drie huisartsen aan elkaar. Dit trio kreeg de ruimte om op elkaar ingespeeld te raken en werd betrokken bij alle besluitvorming, waarbij ze konden terugvallen op de kennis van de oorspronkelijke houder.

De meest recente overdracht betreft huisartsenpraktijk De Componist in Delft, die nu onder leiding staat van Wietse Vreugdenhil. Bij deze transitie ondersteunde ZEL niet alleen op administratief vlak, maar werd de praktijkvoering ook versterkt door de inzet van een zij-instromer via een BBL-traject ter ondersteuning van de doktersassistent.