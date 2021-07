Ziekenhuis VieCuri in Venlo gaat woensdag weer open

Interessant voor u

Nieuws Ziekenhuisopnames coronapatiënten neemt weer toe Opnieuw is het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen gestegen. In totaal liggen er nu 311 mensen met corona in het ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de verpleegafdelingen kwamen er het afgelopen etmaal 42 patiënten bij en op de ic twee. Lees verder

Nieuws Rijk geeft toe: Den Haag en Utrecht kregen miljoenen te weinig De gemeenten Den Haag en Utrecht hebben in 2015 en 2016 veel te weinig geld gekregen om hun wettelijke taken rond werk en uitkeringen goed uit te kunnen voeren. Dat leidt nu tot een miljoenenschikking met het Rijk, die wellicht ook voor meer gemeenten gaat gelden, meldt Trouw. Lees verder

Nieuws Ook in verpleeghuizen begint aantal coronagevallen toe te nemen De nieuwe golf coronagevallen treft vooral jongeren, maar het virus begint langzaam maar zeker ook door te dringen in de verpleeghuizen. Het aantal positieve tests onder de ouderen daar stijgt, ook al is het voorlopig nog beperkt. De bewoners lopen het meeste risico bij een besmetting en waren daarom begin dit jaar als een van de eerste groepen aan de beurt om te worden gevaccineerd. Lees verder

Nieuws Ontruimd VieCuri neemt zondagmiddag besluit over heropening VieCurie in Venlo verwacht zondagmiddag een besluit te kunnen nemen over de heropening van het ziekenhuis. VieCuri werd vrijdag ontruimd, in tien uur tijd werden 237 patiënten geëvacueerd naar omliggende hospitalen. Zeker tot en met maandag blijft het ziekenhuis gesloten. Lees verder