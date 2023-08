Ziekenhuizen in regio zien weinig ruimte om patiënten Alrijne over te nemen

Ziekenhuizen in de buurt van het Alrijne Ziekenhuis schatten de kans klein in dat ze patiënten kunnen behandelen die daar niet terecht kunnen. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep West. Alrijne gaat in oktober de operatiekamers voor planbare ingrepen deels sluiten, omdat het omzetplafond met vrijwel alle zorgverzekeraars is bereikt.

Alleen patiënten die verzekerd zijn bij Zorg en Zekerheid kunnen in oktober nog in het Alrijne terecht voor een operatie. Ook spoedeisende en reeds ingeplande operaties gaan door. In andere gevallen moeten patiënten wachten of op zoek naar een ander ziekenhuis. Daarvoor kunnen ze beroep doen op de wachtlijstbemiddeling van hun zorgverzekeraar.

Planning al rond

Het is nog maar de vraag wat die bemiddeling gaat opleveren. Omroep West informeerde naar de mogelijkheden bij HagaZiekenhuis in Den Haag en Zoetermeer, HMC in Den Haag en Leidschendam, Groene Hart in Gouda en Reinier de Graaf in Delft en Voorburg. Haaglanden geeft aan dat hun planning tot en met oktober al rond is. Andere ziekenhuizen verwijzen naar hun website, waar te lezen valt dat er wachttijden tot zo’n drie weken zijn voor een eerste consult.