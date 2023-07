Ziekteverzuim zorgmedewerkers zet dalende trend in

Het ziekteverzuim is opnieuw gedaald in de zorg: van 7,79 procent in het eerste kwartaal naar 7,22 procent in het tweede kwartaal. De daling is vooral toe te schrijven aan kortdurend verzuim. Het extra lang verzuim nam juist toe, meldt Vernet.

Kortdurend verzuim is met maar liefst 37 procent gedaald, van 1,32 procent naar 0,83 procent. Het extra lang verzuim (langer dan 365 dagen) is echter 12 procent gestegen van 1,1 procent naar 1,23 procent (zie bijlage).

Eerste kwartaal

In het eerste kwartaal werd al duidelijk dat het ziekteverzuim onder zorgmedewerkers voor het eerst sinds corona een dalende trend heeft ingezet. Het verzuimpercentage over het eerste kwartaal van 2023 kwam uit op 8,76 procent tegen 9,83 procent in het eerste kwartaal van 2022. Dat is een daling van 11 procent.

In 2022 piekte het ziekteverzuim nog naar het hoogste niveau ooit. Het verzuim kwam uit op 8,36 procent, een stijging van 15 procent ten opzichte van het jaar 2021 waarin een verzuimpercentage van 7,29 procent werd gemeten.

Opmerkelijke stijging

Zo leek de zorg nog geteisterd te worden door corona en andere ziektes in de zomer van vorig jaar. In juli zag Vernet een opmerkelijke stijging van het ziekteverzuim naar 7,89 procent van 6,77 procent in juli 2021. “Dat is veel hoger dan op grond van historische cijfers kon worden verwacht”, meldde Vernet toen.