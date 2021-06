Zorgkantoren willen zekerheid van vijf jaar Wlz-budget

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) stuurde hierover namens de zorgkantoren een brief naar de vaste commissie voor Volksgezondheid. Op woensdag 30 juni vindt in de Tweede Kamer een debat plaats over de ouderenhuisvesting.

Zekerheid

Een financieel kader voor meerdere jaren is nodig om zorgaanbieders de zekerheid te geven die ze nodig hebben om uit te breiden, vooral als daar nieuwbouw voor nodig is. “Op het moment dat een zorgaanbieder zijn zorgaanbod uitbreidt, wil hij zeker weten dat de extra capaciteit ook op de korte én lange termijn rendabel geëxploiteerd kan worden.” Ook de financiers van nieuwe zorgpanden willen de zekerheid dat er een business case is voor enkele jaren.

Substantieel groter

De afgelopen jaren werden ook nieuwe verpleeghuizen gebouwd zonder een meerjarig Wlz-budget, maar de bouwopgave voor de komende jaren is “substantieel groter”, merkt Megens op. Hij verwijst naar de onlangs gepresenteerde plannen van ActiZ, Aedes, VNG, ZN en de ministeries van BZK en VWS om zo’n 50.000 verpleegzorgplekken en 160.000 ouderenwoningen te realiseren tegen 2031. Tegen 2026 moeten er 60.000 ouderenwoningen en 25.000 verpleegzorgplekken extra zijn. “Omdat die opgave zo groot is, ook voor de korte termijn, wil je onzekerheden wegwerken”, aldus Megens.

Urgentie

Financiering is een van de randvoorwaarden voor de bouw van al die woningen en verpleegzorgplekken. Naar verwachting zal een volgend kabinet besluiten of een meerjarig kader in de Wlz kan worden gerealiseerd en of dat ook wenselijk is, maar Megens dringt erop aan snel te beslissing te nemen. “De demografie staat niet stil met een demissionair kabinet. De urgentie zit in de samenleving en de maatschappij. Geef ons nou die zekerheden over meerdere jaren zodat we contracten kunnen afsluiten over meerdere jaren.”

Half miljard

Dit jaar bleek dat dat het er voor de Wlz bijna een half miljard te weinig was begroot, meldde de Nederlandse Zorgautoriteit. ActiZ klaagde daarop dat elk jaar de budgetten te laag blijken te zijn. “Ieder jaar is onduidelijk of we het gaan krijgen. We bieden die mensen natuurlijk gewoon onderdak, maar we weten pas later of we het gefinancierd krijgen. Dat is natuurlijk heel raar”, vertelde Mireille van Wee, voorzitter van de kerngroep Wonen en Zorg bij ActiZ en bestuurder bij ouderenzorgorganisatie Mijzo, in een gesprek met Zorgvisie. “Tot nu toe wordt het iedere keer gefinancierd, maar je vraagt je wel af hoe ver dit kan gaan. Zijn we op een gegeven moment niet zorg aan het leveren waarvoor we niet betaald kunnen krijgen?”