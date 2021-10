Zorgkoepels verbaasd over ontbreken van medicatieoverdracht in VWS-begroting

Achttien zorgorganisaties zijn verbaasd over het ontbreken van de Kickstart Medicatieoverdracht in de begroting van het ministerie van Volksgezondheid (VWS). Het programma Medicatieoverdracht wordt gezien als het vlaggenschip van elektronische gegevensuitwisseling en de partijen vragen het ministerie om alsnog financiering vrij te maken, schrijven ze in een brief aan de Kamercommissie voor VWS.

Diverse Tweede Kamerleden vroegen in een schriftelijke voorbereiding op de begrotingsbehandeling al aandacht voor het ontbreken van de Kickstart. Minister Hugo de Jonge (VWS) gaf aan hij de Kickstart doorschuift “gezien de demissionaire status van het kabinet”.

Niet controversieel

De zorgkoepels noemen dat een “opvallende uitspraak”. Zij geven aan dat de Kickstart Medicatieoverdracht staand beleid is, en op geen enkele wijze controversieel. “Het is omarmd door alle veldpartijen en het ministerie zelf”, aldus de zorgkoepels. Ook merken ze op dat in diverse Kamerbrieven wordt geschreven dat de Kickstart binnenkort van start gaat en het programma Medicatieoverdracht een “lopend VWS-programma” is.

Veilig medicatiegebruik

Het programma Medicatieoverdracht draagt volgens de zorgkoepels bij aan veilig medicatiegebruik, kwaliteit van zorg en transparantie. Het voorkomt onnodige medicatiefouten en daarmee 27.000 ziekenhuisopnamen per jaar, en bespaart dus substantiële zorgkosten. “Uitstel van de Kickstart stelt patiënten onnodig langer bloot aan mogelijke medicatiefouten”, aldus de zorgkoepels in hun brief. “Dat is niet uit te leggen aan patiënten(verenigingen), zorgverleners, leveranciers en bureaumedewerkers die zeer intensief en constructief in het programma Medicatieoverdracht samenwerken.”

De VWS-begroting wordt op dinsdagmiddag 26 oktober behandeld in de Tweede Kamer.