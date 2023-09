Zorgondernemer redt Cobra museum uit financiële nood

Het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen is voorlopig gered. Zorgondernemer en ziekenhuiseigenaar Marius Touwen wil een kredietfaciliteit verstrekken.

Touwen is onder andere oprichter van arbodienst Zorg van de Zaak en grootaandeelhouder van Serra Holding en het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk. Hij is ook een groot liefhebber en verzamelaar van kunst. Met het geldbedrag kan het Cobramuseum snel openstaande rekeningen betalen en schulden aflossen. Uiteindelijk moet de lening worden terugbetaald.

Toekomstscenario’s

Deze actie redt het museum naar eigen zeggen uit de acute financiële nood en stelt het museum in staat om op een nieuwe basis in gesprek te gaan met de gemeente Amstelveen. De gemeente wil de subsidie van 1,2 miljoen euro per jaar volgend jaar stopzetten. Er is nu meer tijd en ruimte om een structurele oplossing te vinden voor het voortbestaan van het museum op lange termijn en verschillende toekomstscenario’s kunnen in zorgvuldigheid afgewogen worden op aantrekkelijkheid en haalbaarheid.

Quote 500

Tegen het Parool heeft Touwen gezegd dat zijn bijdrage aan het museum “geen gift is, maar onderdeel van een constructie waarbinnen hij samen met de directie en de gemeente wil werken aan een betere basis voor het Cobra Museum”. Het vermogen van de ondernemer, die in de Quote 500 staat, werd in 2019 geschat op meer dan 90 miljoen euro. De hoogte van zijn bijdrage is niet bekendgemaakt.