Zorgveld roept politiek op tempo te maken met formatie

De zorg kan niet nog een keer 223 dagen wachten op een nieuw kabinet. Dat stellen beroepsvereniging V&VN, belangenorganisatie MIND en UMCNL. Zij roepen de politieke partijen op om snel een kabinet te vormen en de zorg prioriteit te geven.

“De formatie mag niet weer 223 dagen duren, zoals na de vorige verkiezingen. Zo lang kan de zorg niet wachten. Maak snel duidelijke afspraken”, zegt V&VN-voorzitter Bianca Buurman. “Gezien de close-call-uitslag kán het een lastige formatie worden, maar ik verwacht een politieke wil om er uit te komen.” V&VN roept op snel maatregelen in te voeren die de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg behouden. Onder meer met een arbeidsmarktplan, een eind aan overbodige bureaucratie en autonomie. “Laten we met een nieuwe politieke werkelijkheid de stappen zetten naar nieuw zorgbeleid.”

Middenkabinet

Ook MIND vreest voor een lang formatieproces nu het erop lijkt dat zowel D66 als PVV als grootste partijen zijn gekozen. “Een demissionair kabinet lost niets op. Terwijl partijen onderhandelen, worden de problemen alleen maar groter”, vertelt MIND-directeur-bestuurder Dienke Bos. De belangenorganisatie voor psychische zorg waarschuwt dat ruim 90.000 mensen met psychische klachten langer dan de Treeknorm op hulp wachten. Ook ziet MIND veel burn-outs bij medewerkers in de zorg. En “suïcide is doodsoorzaak nummer één onder jongeren”. De belangenorganisatie is wel blij met het hoge aantal stemmen op D66, omdat dit volgens MIND laat zien dat veel kiezers een oplossing willen voor de mentale gezondheidscrisis. MIND roept politieke partijen op om snel tot een coalitie te komen en een regeerakkoord te sluiten waarin ggz en mentale gezondheid grote prioriteit krijgen.

“De definitieve uitslag volgt snel, maar de vorming van een middenkabinet met PvdA, D66, CDA en VVD ligt het meest voor de hand”, reageert Zilveren Kruis-directievoorzitter Georgette Fijneman. “Zorg kreeg weinig aandacht in de campagne. Pas na de CPB-doorrekeningen kwam het wat hoger op de agenda. Toch wordt zorg straks een belangrijk onderwerp aan de formatietafel. Partijen zoeken geld voor defensie, woningbouw en stikstof en kijken kritisch naar de zorguitgaven.” Het bevriezen van het basispakket is volgens Fijneman onwenselijk en blokkeert innovatieve en kosteneffectieve opnames in het pakket. Zij wijst op de zorgakkoorden voor het toegankelijk houden van de zorg en het aanpakken van de gezondheidsverschillen en personeelstekorten. “Ik reken erop dat het nieuwe kabinet ruimte geeft om de zorgakkoorden uit te voeren en noodzakelijke randvoorwaarden wettelijk borgt.” Ook moedigt Fijneman het kabinet aan om fundamentele veranderingen te stimuleren. “Zoals het lonend maken van preventie.”

Bezuinigingen

UMCNL feliciteert alle Kamerleden en partijen die deel uit gaan maken van de nieuwe Tweede Kamer. De umc’s vertrouwen erop dat de partijen zich de komende tijd hard maken voor een gezond Nederland en dat gezondheid een belangrijk thema zal zijn tijdens de formatie. “Maar om dat waar te maken, zijn politieke keuzes nodig, die lef en koersvast leiderschap vergen. En bovenal een snelle formatie en een stabiel kabinet. We kunnen ons geen stilstand veroorloven”, stelt UMCNL-voorzitter Helen Mertens. De federatie roept de politiek op om de beweging van zorg naar gezondheid te maken, richting te geven aan samenwerking en weerbaarheid en te investeren in kennis en innovatie.

De FNV hoopt dat er met de uitslag een einde komt aan de zondebokpolitiek van de afgelopen jaren. “Toch baart de uitslag ons zorgen. Partijen die nu een meerderheid lijken te hebben, hebben plannen om de sociale zekerheid af te breken en fors te bezuinigen op de publieke taken”, reageert FNV interim-voorzitter Dick Koerselman. “De FNV zal niet meewerken aan voorgenomen bezuinigingen op de publieke sectoren, de zorg, het onderwijs, de WW en WIA.” De vakbond noemt het noodzakelijk dat het volgende kabinet voldoende investeert in de zorg, publieke sectoren en het onderwijs.