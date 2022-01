De tijd voor COPD is nu

Ernstige luchtwegaandoeningen hebben een grote impact op het leven van patiënten én op de gezondheidszorg. COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie de op twee na meest voorkomende doodsoorzaak.1 Toch is het publieke bewustzijn van COPD laag2,3,4 en wordt deze aandoening ondergeprioriteerd5, te laat gediagnosticeerd en (mede daardoor) vaak onvoldoende behandeld.6

Covid-19 leidt, onder andere voor mensen met COPD, tot een ongekende verstoring van essentiële zorg.8 Bestaande problemen als late diagnostiek en onderbehandeling zijn alleen maar erger geworden. Tegelijkertijd heeft Covid-19 het bewustzijn vergroot van de potentieel enorme effecten van luchtwegziekten. Daarom moeten we dit momentum gebruiken om ziekten als COPD hoger op de agenda te krijgen.

Waarom heeft COPD geen prioriteit?

Wereldwijd hebben 384 miljoen mensen COPD7; in Nederland zo’n 600.000. Ondanks het hoge aantal patiënten9 en het bestaan van effectieve behandelingen10 hebben veel mensen wereldwijd met COPD onvoldoende toegang tot de juiste zorg.11 In een pre-pandemisch onderzoek onder ongeveer 100 Britse politici, bestempelde slechts 8 procent chronische luchtwegaandoeningen als een klinische topprioriteit voor de National Health Service, vergeleken met kanker (70 procent) en hartaandoeningen (37 procent).12 Dit gebrek aan begrip bij beleidsmakers plus het stigma en het schuldgevoel dat patiënten zelf ervaren omdat COPD geassocieerd wordt met tabaksverslaving en het onvoldoende erkennen van de ernst dragen bij aan trage, inadequate behandeling.

Dit is vooral zorgwekkend omdat zelfs één ernstige opvlamming of exacerbatie (longaanval: een plotselinge en aanhoudende verslechtering van de symptomen) het risico op ziekenhuisopname verhoogt.13 Eén op de vijf COPD-patiënten overlijdt binnen een jaar na die eerste ziekenhuisopname.14 Naast de enorme impact op mensen en hun families, legt COPD ook een aanzienlijke last op de zorg, in de vorm van doktersbezoek, complicaties, spoedeisende zorg en ziekenhuisopnames.15

Het moet anders. En het moet beter. En het begin daarvan is een breder bewustzijn van de ernst en impact van COPD op patiënten, families, zorgverleners én zorgstelsels. Geen enkele persoon of groep kan dit alleen. Van artsen tot patiëntengroepen, van beleidsmakers tot geneesmiddelproducenten; er moet samengewerkt worden. We moeten uitvoerbare en realistische doelen stellen die de levenskwaliteit verbeteren en de druk op de gezondheidszorg verminderen.

Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

• Momenteel wordt meer dan een derde van de mensen met COPD binnen 90 dagen na een ernstige longaanval opnieuw opgenomen in het ziekenhuis.16 We kunnen heropnames in het ziekenhuis voorkomen en verminderen door mensen na hun eerste verblijf de juiste informatie en zorg te geven.17

• We hebben tijdens de pandemie gezien hoe digitale diensten een praktische oplossing kunnen bieden om zorgprofessionals en patiënten met elkaar in contact te brengen voor meer tijdige ondersteuning en gepersonaliseerde COPD-zorg.18

• Daarnaast moet ook de juiste ondersteuning voorhanden zijn. Denk aan ademhalingsoefeningen en ondersteuning bij het beëindigen van tabaksverslaving.

Hoewel deze maatregelen op papier eenvoudig lijken, is de werkelijkheid weerbarstiger. Daarom is de International Respiratory Coalition (IRC) opgericht. Partners, waaronder de European Respiratory Society, het Global Allergy and Airways Patient Platform, AstraZeneca en Amgen, werken samen om COPD meer prioriteit te geven, vergelijkbaar met de strategieën die de behandeling van andere zware, chronische ziekten verbeteren.19

Breathe Vision for 2030 is een ander initiatief met doelen die vergelijkbaar zijn met IRC, maar met een focus op Europa, waar jaarlijks 600.000 mensen overlijden aan luchtwegaandoeningen.20

We hebben meer nationale en internationale initiatieven nodig die erop gericht zijn de hervorming van het COPD-beleid te bespoedigen om mensen de zorg te geven die ze verdienen en dezelfde prioriteit te geven voor luchtwegaandoeningen als voor kanker, hartaandoeningen en andere chronische aandoeningen.

Nu is de tijd – de wereld kan het zich niet langer veroorloven om de adem in te houden als het gaat om COPD.

Het originele artikel is gepubliceerd in The Financial Times op 8 december 2021 en is hier te lezen.

Auteur: Iskra Reic, Executive Vice President, Europe and Canada bij AstraZeneca

