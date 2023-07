Landelijke actiedag ouderenzorg op 5 september

Volgens de organisaties moet de Tweede Kamer in actie komen bij de besprekingen over de Rijksbegroting voor volgend jaar. Het aftreden van het kabinet biedt niet direct een oplossing. De kortingen zijn al verwerkt in de plannen voor 2024.

Online petitie

De Noordelijke ouderenzorginstellingen zijn een online petitie gestart. Daarmee willen ze laten zien hoe groot de zorgen zijn. Op dinsdag 5 september overhandigen ze de petitie aan het ministerie van VWS. De Tweede Kamer vergadert dan weer voor het eerst na het zomerreces. De online petitie blijft tot die tijd open.

Actie

De Noordelijke ouderenzorgorganisaties kwamen de laatste weken in actie om aandacht te vragen voor de financiële problemen in de ouderenzorg. Begin juni stuurden ze een brandbrief aan minister Helder van Langdurige Zorg en Sport. Daarop volgend startten ze de online petitie. Inmiddels zijn er ruim 15.000 handtekeningen verzameld.

Geen oplossing

De tussenstand van de petitie werd op 4 juli overhandigd aan minister Helder van Langdurige Zorg en Sport. Daarbij werd de afspraak gemaakt om contact te houden. Een dag later bezocht een delegatie van VWS het Noorden.

In twee afzonderlijke bijeenkomsten gingen ambtenaren van het ministerie in gesprek met bestuurders van VVT-instellingen in Groningen, Drenthe en Friesland. Het was een goed gesprek, maar er blijven grote verschillen van inzicht over het tempo waarin de financiële kortingen worden doorgevoerd.

Concrete oplossingen zijn niet geboden en ook niet in zicht. Alle reden voor een landelijke actiedag op 5 september volgens de zorgorganisaties.