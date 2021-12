NRC: De Jonge keert niet terug naar VWS in huidige verdeling

Interessant voor u

Nieuws NZa naar ziekenhuizen: Maak patiënt niet ongerust over zorgverzekering De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tikt ziekenhuizen op de vingers. De toezichthouder wil dat de zorgaanbieders stoppen met het ongerust maken van patiënten over hun zorgverzekering voor volgend jaar Lees verder

Nieuws Kees Erends nieuwe voorzitter rvt Ziekenhuisgroep Twente Kees Erends wordt per 1 januari de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht (rvt) van Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) in Hengelo en Almelo. Erends volgt Henk Kamp op, die kortgeleden afscheid nam als voorzitter en aantrad als minister van Defensie in het demissionaire kabinet, meldt ZGT. Lees verder

Nieuws Totaal aantal coronadoden kan vandaag boven de 20.000 uitkomen Het officiële aantal coronadoden kan vrijdag, en anders zaterdag, de grens van 20.000 passeren. Tot nu toe is van 19.919 mensen zeker dat ze aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn gestorven. Het werkelijke aantal ligt vrijwel zeker hoger. Lees verder

Nieuws Jan van Kampen in Voorzorg: ‘Implementatie e-health is totaal andere koek’ Bij InteraktContour is technologie op grote schaal opgezet. "Maar na het aanschaffen en verspreiden van e-health volgt implementatie. En dat is totaal andere koek", vertelt bestuurder Jan van Kampen. Daarom sloot InteraktContour zich aan bij de Innovatie-impuls, een onderdeel van het programma Volwaardig Leven. Jan van Kampen en Vilans-adviseur Johan Vesseur vertellen in de podcast Voorzorg hoe technologie kan leiden tot arbeidsbesparing, kwaliteit en zelfredzaamheid. Lees verder