Creatieve oplossingen bij schaars personeel

We moeten af van het idee dat er alsmaar meer personeel in de zorg bij moet. Zoveel stelde minister Conny Helder (Langdurige Zorg) afgelopen voorjaar in een brief aan de Tweede Kamer. Nu al werkt één op de zes mensen in de zorg. Om aan de stijgende zorgvraag te voldoen zou dat in 2030 één op de vijf moeten worden en in 2040 zelfs één op de vier, rekende de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) voor. Dat is maatschappelijk een onmogelijke opgave.

Maar ook als we kijken naar de wat kortere termijn, vindt minister Helder dat de aanwas van niet personeel in de zorg moet worden beperkt. In de periode van 2022 tot 2025 mogen en niet 140 duizend werknemers in de zorg bijkomen, maar maximaal 110 duizend. Waarschijnlijk knijpt de sector zich al in de handjes als dat laatste aantal de komende jaren wordt gehaald.

Te lage salarissen

Inmiddels heeft Helder haar programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg (TAZ) gepresenteerd. Het is er vooral op gericht om het werkplezier in de zorg te verbeteren en zo personeel te behouden. Iedereen in de zorg zal beamen dat het belangrijk is om de spreekwoordelijke achterdeur te sluiten en te voorkomen dat personeel net zo hard wegloopt als dat het instroomt.

Toch is er ook kritiek op het programma van Helder. Zo vinden vakbeweging FNV en branchevereniging ActiZ dat het programma niets doet aan de salarissen in de zorg. Voor sommige beroepen lopen de salarissen flink achter op de arbeidsmarkt, waar mensen met een vergelijkbaar opleidingsniveau soms bijna 10 procent meer loon krijgen. Een belangrijk instrument voor werving én behoud wordt daarmee onvoldoende ingezet, stellen FNV en ActiZ.

Zzp’ers in de zorg

Te lage salarissen vormen in de zorg een mes dat aan twee kanten snijdt. Het blijkt voor zorgmedewerkers een belangrijke reden om als zzp’er aan de slag te gaan. Van het aangeboden dienstverband kunnen ze niet rondkomen. Zorginstellingen raken zo hun personeel kwijt en krijgen vacatures niet vervuld, terwijl het werk wel moet worden gedaan. Zzp’ers laten zich hier graag voor inhuren, maar daar hangt een flinke prijskaart aan. Voor de hele zorg ging het afgelopen jaar om ruim een half miljard euro.

Het kabinet heeft de afgelopen jaren laten merken het aantal zzp’ers in de gezondheidszorg ongewenst te vinden. Via de belastingdienst worden maatregelen getroffen om de groei te remmen. Zo mogen nieuwe praktijkondersteuners bij huisartsen geen zzp’ers meer zijn. Er zijn ook zorginstellingen die het initiatief hebben genomen om zelf niet meer met uitzendkrachten en zzp’ers te werken. In plaats van geld uit te geven aan externe inhuur, kan het beter besteed worden aan een betere beloning voor de mensen die in dienst zijn, is de gedachte.

De zorg lijkt er hoe dan ook van doordrongen dat het de komende jaren roeien is met de riemen die er zijn. Zorgaanbieders worden creatiever in het werven, er is meer aandacht voor behoud en er wordt steeds vaker samengewerkt aan opleidingen en bij het uitwisselen van personeel, maar er wordt ook vaker gekeken naar informele zorg, wat kunnen mantelzorgers nog meer doen?

Compassievol leiderschap

Een belangrijke rol is weggelegd voor leidinggevenden en bestuurders in zorgorganisaties. Zorgbestuurders Carina Hilders en Maurice van den Bosch en Barbara Doeleman-van Veldhoven spreken van “compassievol leiderschap”. Compassievolle leiders geven leiding met een open hart en een heldere geest. Ze zijn met aandacht aanwezig, luisteren goed, tonen empathie voor zorgmedewerkers en doen alles wat binnen hun vermogen ligt om problemen op te lossen zodat zorgmedewerkers in een veilige omgeving hun werk goed kunnen doen.

