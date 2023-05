Bergman Clinics mag mogelijk toch Mauritskliniek overnemen

De rechtbank zet een streep door het ACM-verbod op de overname van de Mauritskliniek door Bergman Clinics. De mededingingstoezichthouder kan nog wel in hoger beroep.

De ACM concludeerde dat Bergman Clinics door de overname een nog sterkere machtspositie zou krijgen bij de onderhandelingen met zorgverzekeraars. Uit diepgaand onderzoek van de ACM bleek dat de prijzen van geleverde zorg na de voorgaande fusie tussen Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics in vergelijking met andere klinieken en ziekenhuizen in de afgelopen jaren sterker zijn gestegen. De ACM concludeerde dat de overname van Mauritskliniek zou leiden tot verdere prijsstijgingen, waardoor innovatieve zorg minder betaalbaar zou worden.

Onderhandelingspositie

De rechtbank oordeelt dat de ACM de juiste wettelijke maatstaf heeft gehanteerd bij het beoordelen van de concentratie. De ACM kan dus beoordelen of een fusie leidt tot een significante beperking van de mededinging als gevolg van een verslechtering van de onderhandelingspositie van de verzekeraars.

Onvoldoende aannemelijk

De rechtbank is echter van oordeel dat de ACM onvoldoende de onmisbaarheid van Bergman Clinics voor zorgverzekeraars en hun klanten aannemelijk heeft gemaakt. Het prijsonderzoek dat de ACM heeft verricht kan in de ogen van de rechtbank het besluit niet zelfstandig dragen. Om die reden oordeelt de rechtbank dat het besluit onvoldoende zorgvuldig is voorbereid en gemotiveerd. De rechtbank vernietigt daarom het besluit van de ACM om de overname te verbieden.