Cliënten positief over Buurtzorg blijkt uit rapportcijfer

De kwaliteit van het kleinschalige alternatief in de thuiszorg is hoog. De goede telefonische bereikbaarheid en de professionaliteit en veiligheid van de gegeven zorg worden door de cliënten positief ervaren.

Goede resultaten

Uit onderzoek van het NIVEL, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, blijkt dat Buurtzorg als rapportcijfer een 8.5 krijgt. En dit is in vergelijking met 307 andere thuiszorginstellingen het hoogste cijfer.

Het onderzoek is uitgevoerd op initiatief van de Stichting Buurtzorg Nederland en gesubsidieerd in het kader van het Transitieprogramma in de Langdurende Zorg van VWS.

De organisatie

Buurtzorg is een landelijke netwerkorganisatie die thuiszorg levert. De organisatie bestaat uit ongeveer negentig zelfsturende teams van tien tot vijftien verpleegkundigen en ziekenverzorgenden. De teams leveren thuiszorg aan zelfstandig wonende cliënten in een bepaalde wijk of buurt. Dit wordt gedaan in samenwerking met huisartsen, het ziekenhuis en het sociale netwerk van de buurt.